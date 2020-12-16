Обжаловать штрафы ГИБДД в суде можно будет через интернет

Госдума во втором чтении одобрили поправки в КоАП, открывающие возможность опротестовать административные штрафы в судебном порядке через портал Госуслуг. Для этого статью 30.2 Кодекса хотят дополнить частью 31. Кроме того, как подчеркивает спикер ГД Вячеслав Володин, новация позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено — ГИБДД или специализированным учреждением.
На самом же деле, если внимательно прочесть текст законопроекта, все не настолько глобально, как представляется г-ну Володину. Прежде всего потому, что речь идет исключительно о штрафах, вынесенных на основании фото- и видеоматериалов с камер автоматической фиксации. То есть касаются они преимущественно автовладельцев. Кроме того, оформленное живым инспектором на дороге постановление все равно придется обжаловать лично, через Госуслуги его не примут к рассмотрению.
Надо сказать, что речь в предлагаемых поправках в КоАП идет исключительно о судебном обжаловании «писем счастья». Что касается неправильных штрафов, оформленных сотрудниками ГИБДД, то и сейчас существует вполне работоспособная система их опротестовывания. Реализована она через официальный сайт ГИБДД.
Если автовладелец не согласен с постановлением, он просто пишет в произвольной форме сообщение в соответствующем разделе ресурса, излагая там свою претензию и прикрепляя при необходимости нужные документы. Практика показывает, что неправомерное взыскание снимается с водителя в течении нескольких дней.
Причем, что характерно, для этого жалобщику не нужно нигде регистрироваться и проходить какую-либо верификацию. А вот чтобы опротестовать штраф через сайт Госуслуги придется, для начала, не только там зарегистрироваться, но и пройти процедуру подтверждения своей личности, по сути — получить простую электронную подпись. Для этого необходимо лично придти в какое-нибудь отделение пенсионного фонда с паспортом и СНИЛС. Только после этого появляется полный доступ к спектру услуг этого госсайта, включая, в будущем, судебное обжалование.
Но тут есть, как водится, несколько нюансов, изрядно нивелирующих значимость новеллы. Так, в тексте законопроекта есть замечательная оговорка: «направление жалобы в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме». А нет возможности — и суда нет! То есть он возможен только если сам, ножками-ножками, придешь туда.
Но, надо признать, возможность «электронного обжалования» штрафов в суде не совсем бесполезна, несмотря на то, что фактически дублирует механизм обжалования через ГИБДД. Существуют же еще «автоматические» штрафы, например, за неоплату парковки или стоянку на газоне.
Опять таки, практика показывает, что отменить подобный штраф стандартным способом — жалуясь в соответствующее подразделение городской бюрократической машины, практически невозможно. Подавляющее число несправедливо оштрафованных за подобные нарушения либо опускают руки и вынужденно платят, либо в конце концов оказываются в суде, пытаясь отстоять справедливость, доказав свою невиновность.
Именно эти жертвы бюрократически-штрафного произвола уж точно порадуются возможности подать в суд на парковщиков, не выходя из дома. Возможно, обжалование штрафов через Госуслуги резко увеличит количество исков в отношении контор типа столичных АМПП и МАДИ и приведет, в конечном счете, работников этих структур к пониманию, что далеко не любая фотография машины может считаться основанием для того или иного штрафа.