Обжаловать штрафы ГИБДД в суде можно будет через интернет

Госдума во втором чтении одобрили поправки в КоАП, открывающие возможность опротестовать административные штрафы в судебном порядке через портал Госуслуг. Для этого статью 30.2 Кодекса хотят дополнить частью 31. Кроме того, как подчеркивает спикер ГД Вячеслав Володин, новация позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено — ГИБДД или специализированным учреждением.

На самом же деле, если внимательно прочесть текст законопроекта, все не настолько глобально, как представляется г-ну Володину. Прежде всего потому, что речь идет исключительно о штрафах, вынесенных на основании фото- и видеоматериалов с камер автоматической фиксации. То есть касаются они преимущественно автовладельцев. Кроме того, оформленное живым инспектором на дороге постановление все равно придется обжаловать лично, через Госуслуги его не примут к рассмотрению.

Надо сказать, что речь в предлагаемых поправках в КоАП идет исключительно о судебном обжаловании «писем счастья». Что касается неправильных штрафов, оформленных сотрудниками ГИБДД, то и сейчас существует вполне работоспособная система их опротестовывания. Реализована она через официальный сайт ГИБДД.