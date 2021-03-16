Новые поправки в УК: полиция имитирует борьбу с пьяными водителями

На сей раз речь в очередной раз зашла о борьбе с пьяными водителями на дороге. Что же именно предлагается мыслителями из МВД? Если коротко, то тупо увеличить сроки заключения и штрафы, описываемые в статье статье 264.1 УК — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Сейчас в ней говорится о штрафе до 300 000 рублей и сроке заключения до 2-х лет за повторнное управление машиной в пьяном виде. Предлагается же увеличить штраф до 500 000 рублей, а срок — до 3-х лет.
«На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль»,— считают, по данным «Коммерсанта», авторы поправок.
Порой даже интересно, как эти неизвестные общественности служивые видят реальную ситуацию с реальным пьяным водителем-рецидивистом? Вот сидит он такой, выпил бутылку водки и рассуждает своим незамутненным сознанием: «Так, сейчас если я поеду, мне светит 2 года тюрьмы. А, ерунда, нормально посижу в тюрьме! Вот если бы 3 года давали — тогда нет, не поехал бы!»
Да любой, кто хоть раз видел вблизи по-настоящему пьяного гражданина, который решил покататься на машине, скажет вам: алкоголик в таком «просветленном» состоянии вообще ни о каких сроках и штрафах не думает. Просто делает то, что хочет. И все.
Хоть пожизненное заключение с расстрелом и конфискацией впишите в УК за такое. Гражданину, по-настоящему оказавшемуся подшофе, на будущее просто плевать! То есть смысл увеличения максимального тюремного срока по ст. 264.1 УК в принципе отсутствует.
Да и штраф повышать в ней — тоже так себе идея. Большинство отморозков, повторно попадающихся на пьянке за рулем, — граждане, с которых, что 300 000, что 500 000 — все равно не взыщешь. Полицейская статистика говорит о том, что это, как правило, люмпенизированные мужики с уголовным прошлым. С такого и взять-то нечего — кроме ржавого ведра с гайками, по недоразумению называемого машиной, да сожженых алкоголем внутренних органов.
Крайне сложно поверить, что поддержавшие предлагаемые МВД поправки господа офицеры из Генпрокуратуры и Следственного комитета (не говоря уж о самих разработчиках-полицейских), а также юристы Верховного суда и государственно-правового управления президента никогда не сталкивались с реальностью в виде описанных выше алко-персонажей.
Тогда зачем же они потратили кучу служебного времени на законопроектную возню? Здравый смысл может объяснить такой парадокс только желанием создать видимость интенсивной борьбы с пьянством на дорогах: раз вице-премьер Юрий Борисов поручил — надо выполнять. Даже если прекрасно понимаешь, что занимаешься профанацией…