Новые поправки в УК: полиция имитирует борьбу с пьяными водителями

На сей раз речь в очередной раз зашла о борьбе с пьяными водителями на дороге. Что же именно предлагается мыслителями из МВД? Если коротко, то тупо увеличить сроки заключения и штрафы, описываемые в статье статье 264.1 УК — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Сейчас в ней говорится о штрафе до 300 000 рублей и сроке заключения до 2-х лет за повторнное управление машиной в пьяном виде. Предлагается же увеличить штраф до 500 000 рублей, а срок — до 3-х лет.

«На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль»,— считают, по данным «Коммерсанта», авторы поправок.

Порой даже интересно, как эти неизвестные общественности служивые видят реальную ситуацию с реальным пьяным водителем-рецидивистом? Вот сидит он такой, выпил бутылку водки и рассуждает своим незамутненным сознанием: «Так, сейчас если я поеду, мне светит 2 года тюрьмы. А, ерунда, нормально посижу в тюрьме! Вот если бы 3 года давали — тогда нет, не поехал бы!»

Да любой, кто хоть раз видел вблизи по-настоящему пьяного гражданина, который решил покататься на машине, скажет вам: алкоголик в таком «просветленном» состоянии вообще ни о каких сроках и штрафах не думает. Просто делает то, что хочет. И все.