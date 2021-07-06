В Госдуму внесен законопроект о единых правилах установки камер ГИБДД

При ближайшем рассмотрении, если судить по высказываниям функционеров ЕР, речь идет о неких поправках в КоАП, которые вводят единые требования к установке камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Партийными деятелями законопроект подается как возможность облегчить водителям обжалование некорректных штрафных постановлений.

— Сейчас камеры фиксируют нарушения ПДД автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке. Практика показала, что камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности. Документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов, — отметил один из авторов поправок в КоАП первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Как эта инициатива поможет обжалованию «автоматических» штрафов, если, после принятия поправок, все камеры будут устанавливать по единым требованиям, — совершенно не понятно. Кроме того, на данный момент невозможно объективно оценить суть поправок. Поскольку в электронной базе Госдумы законопроекта о поправках в КоАП с изложенным выше содержанием на момент написания этого материала обнаружить не удалось. Что фактически опровергает информацию на официальном сайте «Единой России», сообщившем о якобы уже состоявшемся внесении новеллы на рассмотрение депутатов.