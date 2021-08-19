Почему ГИБДД отказалась от идеи отменить обязательный техосмотр

На недавнем совещании в Минэкономики были озвучены новые предложения МВД в области реформирования обязательного техосмотра машин. Они сводятся к серьезному сокращению списка неисправностей, с которым сейчас невозможно пройти диагностику. В частности, в ходе ТО предлагается не обращать внимания на трещины на лобовом стекле с водительской стороны и капли технических жидкостей из двигателя и трансмиссии.
Там же говорится об отказе от проверки в ходе обязательной диагностики содержимого выхлопа, уровня шума от машины, а также наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. МВД также считает излишним контроль коррозии элементов тормозной системы, повреждений тормозных трубопроводов и работоспособности стеклоомывателя. Документ с этими предложениями имеет статус рабочего и, как ожидается, будет обсуждаться с участием заинтересованных ведомств.
Характерно, что ранее глава ГИБДД России Михаил Черников от имени МВД внес в правительство предложения вообще отменить обязательное ТО для легковых машин. В ответ «встало на дыбы» лобби компаний, подвизающихся на проведении обязательной диагностики транспорта, подключившее для этого даже некоторых сенаторов Совета Федераций.
Оно и понятно. Многолетняя полицейская статистика говорит, что техническое состояние машин становится причиной лишь одного процента всех ДТП в стране. Другими словами, обязательный техосмотр абсолютно никак не влияет на реальную безопасность дорожного движения.
Зато служит неплохим заработком для «компаний-операторов техосмотра», окормляющим своим никому не нужным вниманием более 50 млн. легковых машин, зарегистрированных в стране. Кто же без боя откажется от такого жирного «куска хлеба с маслом и черной икрой»?
У автомобилистов, еще недавно радовавшихся шансу отмены обязательного техосмотра, теперь возникает логичный вопрос: зачем же МВД, предложив сначала полностью отменить ТО, теперь выступило лишь за его легкую модернизацию? Столь явная непоследовательность может иметь, пожалуй, лишь одно объяснение. Судя по всему, лобби операторов техосмотра в чиновничьей среде оказалось очень сильно.
В МВД, похоже, поняли, что полностью переломить противодействие наживающихся на техосмотре «бизнесменов» не получается. И в связи с этим изготовили своего рода компромиссный вариант изменений в системе обязательного ТО, который мог бы всех устроить.
С одной стороны, для «операторов ТО» сохраняется возможность паразитировать на кошельках десятков миллионов российских автовладельцев. С другой же, им отчасти «укоротили руки» — уменьшив набор доступных придирок к техническому состоянию машин, проходящих ТО.