Почему ГИБДД отказалась от идеи отменить обязательный техосмотр

На недавнем совещании в Минэкономики были озвучены новые предложения МВД в области реформирования обязательного техосмотра машин. Они сводятся к серьезному сокращению списка неисправностей, с которым сейчас невозможно пройти диагностику. В частности, в ходе ТО предлагается не обращать внимания на трещины на лобовом стекле с водительской стороны и капли технических жидкостей из двигателя и трансмиссии.

Там же говорится об отказе от проверки в ходе обязательной диагностики содержимого выхлопа, уровня шума от машины, а также наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. МВД также считает излишним контроль коррозии элементов тормозной системы, повреждений тормозных трубопроводов и работоспособности стеклоомывателя. Документ с этими предложениями имеет статус рабочего и, как ожидается, будет обсуждаться с участием заинтересованных ведомств.