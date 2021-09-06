Российские водители поддержали предложение генерала ГИБДД Михаила Черникова отменить техосмотр

Провести опрос мы решили после того, как на одном из совещаний в Минтрансе по поводу техосмотра в России, состоявшемся в середине августа, представители МВД говорили отнюдь не об отмене обязательного ТО для более чем 50-миллионного автопарка частных легковушек в стране! А лишь о сокращении перечня проверок в ходе все того же обязательного техосмотра.

Мы тогда предположили, что правоохранительное ведомство решило «дать заднюю» перед лоббистами финансовых интересов бизнесменов, подвизающихся в сфере обязательного ТО. Мол, «мы не настаиваем на полной отмене, а вы держите себя в руках, не докапывайтесь до каждого скола на лобовом стекле».

На таком информационном фоне грех было не задать нашим читателям следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы инициативу главы ГИБДД генерала Михаила Черникова сделать техосмотр добровольным?»