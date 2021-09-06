Российские водители поддержали предложение генерала ГИБДД Михаила Черникова отменить техосмотр

Провести опрос мы решили после того, как на одном из совещаний в Минтрансе по поводу техосмотра в России, состоявшемся в середине августа, представители МВД говорили отнюдь не об отмене обязательного ТО для более чем 50-миллионного автопарка частных легковушек в стране! А лишь о сокращении перечня проверок в ходе все того же обязательного техосмотра.
Мы тогда предположили, что правоохранительное ведомство решило «дать заднюю» перед лоббистами финансовых интересов бизнесменов, подвизающихся в сфере обязательного ТО. Мол, «мы не настаиваем на полной отмене, а вы держите себя в руках, не докапывайтесь до каждого скола на лобовом стекле».
На таком информационном фоне грех было не задать нашим читателям следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы инициативу главы ГИБДД генерала Михаила Черникова сделать техосмотр добровольным?»
В общей сложности в голосовании приняло участие почти 24 000 человек! Уже один этот факт говорит о том, что вопрос отмены обязательного ТО в обществе назрел и перезрел. Среди ответов подавляющее большинство — в поддержку предложения Черникова, которое он, помнится, сделал в форме видеообращения, размещенного на сайте МВД. Что само по себе было удивительно.
Итак, за отмену «обязаловки» при ТО высказались чуть менее 80% опрошенных — 18 917 человек. Еще 8%, 1998 читателей, оказались пессимистами и выбрали ответ, гласящий, что лобби операторов техосмотра не допустит отмены обязательного ТО. И лишь 12% наивных участников голосования сочли, что обязательный техосмотр необходим.
Эти люди, видимо, либо не знают, либо упрямо отказываются верить многолетней полицейской статистике. А она утверждает, что техническое состояние машин становится причиной менее одного процента всех ДТП в стране. Иными словами, обязательная регулярная проверка этого самого техсостояния всех десятков миллионов транспортных средств в России абсолютно не связана с безопасностью дорожного движения. Обязательное ТО — это совсем про другое. Фактически, это просто законодательно установленный способ заработка для «компаний-операторов техосмотра».
К тому же, что еще больший нонсенс, государство намерено в скором времени (с марта будущего года) штрафовать водителей с помощью камер за увиливание от бессмысленного, но обязательно-платного ТО.
Не удивительно, что лоббисты этого паразитирующего на более чем 55 млн. российских автовладельцах «бизнес-сообщества», прилагают сейчас массу усилий, чтобы полностью похоронить предложение генерала Черникова. Кому охота терять такой гигантский «куска хлеба с маслом и черной икрой»? Печально только, что для всей остальной «тусовки» российских чиновников и политиков тема отмены обязательного ТО сейчас — не более, чем повод для политических манипуляций в преддверии выборов депутатов разных уровней.
— Чиновники носятся с техосмотром, как писанной торбой — только бы сохранить эту узаконенную обдираловку. Резкое повышение штрафов за отсутствие ТО, да еще выявленное с помощи видеокамер — это способ навязать людям никому не нужную процедуру, — выдал по этому поводу глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Скорее всего, после очередного успешного прорыва в Госдуму политик и не вспомнит о бессмысленном обязательном ТО — до следующих выборов. А жаль…