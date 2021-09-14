ГИБДД не видит смысла в строительстве хороших высокоскоростных магистралей

Фото: ГК Автодор
Если десять лет назад на российских дорогах гибли 27 000 человек в год, то к 2020-му число летальных исходов сократилось до 15 788. И хотя смертность снижается, жертв автомобильных катастроф все еще слишком много. Причин тому, как объясняют в ГИБДД, несколько, и одна из них… хорошие, качественные дороги.
Кристина Извекова

По словам заместителя начальника ГУ ОБДД МВД России Олега Понарьина, выступавшего на международном форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», несмотря на снижение смертности на дорогах страны, Госавтоинспекция текущими результатами не довольна:

— Это нижний срез допустимых показателей, которые мы сами себе поставили: а поскольку запаса по погибшим у нас нет, нужно работать лучше, — заявил высокопоставленный придорожный полицейский.

В частности, гаишники обеспокоены ситуацией на федеральных трассах, качество которых постепенно растет. Ведь чем дорожное покрытие лучше, тем выше скорость — следовательно, больше и страшных аварий. Кроме того, г-н Понарьин отметил, что масштабная реконструкция магистралей, запланированная властями, приведет к увеличению пассажиропотока. А это тоже дополнительный риск.

В ГИБДД убеждены, что справиться с этой и другими смертельными — в прямом смысле — проблемами помогут инновации. Только вот, что именно автоинспекторы понимают под инновациями, пока остается загадкой. Повсеместное ограничение скорости, более крепкие отбойники, усиленный контроль над техническим состоянием пассажирского транспорта и режимом труда водителей грузовиков? Что ж, давно пора, хотя инновациями тут и не пахнет…

встречная полоса, превышение скорости, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, трасса, ГИБДД
14 сентября 2021
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