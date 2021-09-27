К 1 октября ГИБДД подготовила изменения в Правила дорожного движения

Финальная версия поправок в ПДД, созданная в Минтрансе и МВД, выплыла, наконец, из недр обоих ведомств. Характерно, что в рамках «регуляторной гильотины» установлено: ПДД сейчас можно менять только через полное переиздание этого документа. Внесение поправок не допускается соответствующим постановлением правительства страны. Как видим, несмотря на этот запрет, чиновники обоих министерств все-таки корпели именно над поправками в Правила.

В чем же дело? Тут следует вспомнить, что в начале сентября 2021 года зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу проработать предложения по подготовке новой редакции ПДД. С упором на регулирование положения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Срок подачи предложений — к 1 октября 2021 года. В этой связи можно предположить, что продавливание поправок в ПДД в обход «регуляторной гильотины» будет упаковано ведомствами в обертку «новой редакции» Правил.

Что же предлагают Минтранс и МВД на деле? В частности, пилотам СИМ (электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и тому подобных устройств) будет запрещено разгоняться свыше 25 км\ч, а также выезжать на магистрали и в зону действия нового знака «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».