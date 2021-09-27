К 1 октября ГИБДД подготовила изменения в Правила дорожного движения

Финальная версия поправок в ПДД, созданная в Минтрансе и МВД, выплыла, наконец, из недр обоих ведомств. Характерно, что в рамках «регуляторной гильотины» установлено: ПДД сейчас можно менять только через полное переиздание этого документа. Внесение поправок не допускается соответствующим постановлением правительства страны. Как видим, несмотря на этот запрет, чиновники обоих министерств все-таки корпели именно над поправками в Правила.
В чем же дело? Тут следует вспомнить, что в начале сентября 2021 года зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу проработать предложения по подготовке новой редакции ПДД. С упором на регулирование положения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Срок подачи предложений — к 1 октября 2021 года. В этой связи можно предположить, что продавливание поправок в ПДД в обход «регуляторной гильотины» будет упаковано ведомствами в обертку «новой редакции» Правил.
Что же предлагают Минтранс и МВД на деле? В частности, пилотам СИМ (электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и тому подобных устройств) будет запрещено разгоняться свыше 25 км\ч, а также выезжать на магистрали и в зону действия нового знака «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
Ездить по пешеходным дорожкам смогут лишь СИМы весом не боле 35 килограммов. При пересечении проезжей части владельцы СИМ приравниваются к пешеходам. На выезде из жилой зоны СИМ будет обязан уступать дорогу прочим участникам движения. А водитель при выезде с прилегающей территории будет уступать СИМу.
Кроме того, заезд машины на размеченную на проезжей части велодорожку будет приравниваться выезду на «выделенку» для общественного транспорта. Размеченный на асфальте «островок безопасности», кстати, тоже, по факту, приравняют к «выделенке». По крайней мере, наказывать за это будут точно так же.
В новой редакции Правил (давайте называть вещи своими именами!) будут легализованы электронные документы. Речь идет об уже существующем электронном ОСАГО, документах на машину и, в перспективе, об электронных «правах». Из однозначно полезного для автомобилистов можно отметить то, что зона действия знаков запрета стоянки-остановки будет заканчиваться в месте, где установлен знак «парковка» — белая буква «Р» на синем фоне, сообщает «Коммерсант».
Превратятся ли перечисленные выше «поправки в ПДД» в «новую редакцию ПДД» покажет время: ждать осталось всего несколько дней — до 1 октября.