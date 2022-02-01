Чем опасна для водителей синяя разметка на проезжей части

Итак, неожиданная раскраска уже появилась в арбатских переулках, на некоторых улочках в районе Смоленки и кое-где в Хамовниках. При этом, что любопытно, в актуальной на сегодняшний день редакции ПДД о ней — ни слова!
Иначе говоря, любой водитель имеет полное право и «не понимать» ее значение, и просто игнорировать. Да вот беда — в обоих случаях он немедленно попадет на большие деньги. Чего, скорее всего, и добиваются в своих лучших традициях транспортные чиновники Первопрестольной.
Дело в том, что основная задача синей разметки — обозначать зону платной парковки. Россияне, путешествующие по разным странам мира на своих или арендованных машинах, с ней знакомы, однако для большинства наших соотечественников ее высокое предназначение совершенно неизвестно. На чем, похоже, и хотят сыграть чиновники, изыскивающие все новые и новые способы относительно честного отъема денег у населения.
Вводя «без объявления войны» (в смысле — без широкого оповещения населения о новации) подобное обозначение платных парковок, они одновременно убирают с размеченных таким образом улиц привычные знаки, информирующие о «платнике»! Иными словами, водитель, не увидев ни знака «Стоянка запрещена», ни знака «Платная парковка», радостно оставляет автомобиль на неожиданно свободном месте и… получает многотысячный штраф!
А легко оспорить его вряд ли получится, поскольку «Московский паркинг» наверняка пришлет отписку, что, мол, подобное обозначение платной парковки допускает ГОСТ Р51256−2018, принятый аж четыре года назад. И доказывать, что ГОСТ не подменяет и не заменяет ПДД придется в суде, теряя время и нервы.
Или — платить, на что, очевидно, и рассчитывают в Дептрансе столицы. И особенно, заметим, в зимнее время, ведь на отвратительно чищенных столичных улицах синяя разметка практически не видна. Одним словом, будьте бдительны!