Чем опасна для водителей синяя разметка на проезжей части

Итак, неожиданная раскраска уже появилась в арбатских переулках, на некоторых улочках в районе Смоленки и кое-где в Хамовниках. При этом, что любопытно, в актуальной на сегодняшний день редакции ПДД о ней — ни слова!

Иначе говоря, любой водитель имеет полное право и «не понимать» ее значение, и просто игнорировать. Да вот беда — в обоих случаях он немедленно попадет на большие деньги. Чего, скорее всего, и добиваются в своих лучших традициях транспортные чиновники Первопрестольной.

Дело в том, что основная задача синей разметки — обозначать зону платной парковки. Россияне, путешествующие по разным странам мира на своих или арендованных машинах, с ней знакомы, однако для большинства наших соотечественников ее высокое предназначение совершенно неизвестно. На чем, похоже, и хотят сыграть чиновники, изыскивающие все новые и новые способы относительно честного отъема денег у населения.