Водителей хотят лишать «прав» после третьего ДТП

— Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его «права» подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем, — приводит цитату из письма Петрова РИА «Новости».

Автор инициативы считает, что неопытные водители представляют на дорогах особую опасность. Ведь многие, едва получив заветную розовую карточку, сразу же начинают «лихачить» и устраивать аварии. А как приучить новичков к порядку? Правильно — пригрозить им лишением «прав». Это, по мнению Петрова, могло бы стать сильным стимулом к спокойному и ответственному вождению.

Но, похоже, он не смотрел статистику. А согласно ей, на водителей со стажем меньше двух лет приходится не более 15% серьезных аварий с пострадавшими и погибшими. В основном вчерашние выпускники автошкол инициируют мелкие ДТП, в которых страдает исключительно «железо». Так насколько справедливо лишать «прав» за три притертых бампера? Ведь понятно же, что на первом этапе избежать легких столкновений практически невозможно…

Но разбираться с этим теперь предстоит начальнику ГИБДД Михаилу Черникову. Даже если он и согласиться с Петровым, что маловероятно, вряд ли инициативе дадут «зеленый свет» в ближайшее время.