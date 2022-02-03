Почему белая дорожная разметка крайне опасна для российских водителей

Российские ПДД в части, посвященной дорожной разметки, примерно повторяют европейские требования к ней. У европейцев она тоже преимущественно белого цвета. А вот за океаном, в США вместо белого цвета на асфальте чаще всего увидишь ярко желтый. Почему? Похоже этим вопросом никто у нас всерьез не озадачивался. Хотя как раз для России желтый цвет дорожной разметки куда более актуален. И вот почему.

Наша страна — преимущественно северная. На европейской части России зима (не календарная, а реальная) длится не менее шести месяцев в году, даже в Средней полосе. А ближе к Уралу и восточнее него — и того дольше. Зима — это снег, регулярно засыпающий, в том числе, и дороги. Насколько «качественно» их чистят коммунальщики — знают все.

Главная проблема в том, что снег — он белый. То есть точно такого же цвета, что и стандартная российская дорожная разметка. Ее на фоне снега банально не видно. Зато желтые полосы, кое-где обозначающие у нас обочину или места остановки общественного транспорта отлично просвечивают даже сквозь нападавший снег!