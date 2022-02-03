Почему белая дорожная разметка крайне опасна для российских водителей

Российские ПДД в части, посвященной дорожной разметки, примерно повторяют европейские требования к ней. У европейцев она тоже преимущественно белого цвета. А вот за океаном, в США вместо белого цвета на асфальте чаще всего увидишь ярко желтый. Почему? Похоже этим вопросом никто у нас всерьез не озадачивался. Хотя как раз для России желтый цвет дорожной разметки куда более актуален. И вот почему.
Наша страна — преимущественно северная. На европейской части России зима (не календарная, а реальная) длится не менее шести месяцев в году, даже в Средней полосе. А ближе к Уралу и восточнее него — и того дольше. Зима — это снег, регулярно засыпающий, в том числе, и дороги. Насколько «качественно» их чистят коммунальщики — знают все.
Главная проблема в том, что снег — он белый. То есть точно такого же цвета, что и стандартная российская дорожная разметка. Ее на фоне снега банально не видно. Зато желтые полосы, кое-где обозначающие у нас обочину или места остановки общественного транспорта отлично просвечивают даже сквозь нападавший снег!
Годами напрашивается простейшее решение, которое резко повысит заметность дорожной разметки для всех водителей условиях снежных зим: перейти на ярко желтую краску вместо белой. Американцы, как прагматичная нация, наверняка неспроста применяют этот цвет не только в северных штатах своей страны, но и вообще повсеместно в США. Видимо, и в отсутствии снега желтая разметка заметна, как минимум, не хуже или даже лучше белой. А для России, с ее снегами и метелями, перейти на ярко-желтую разметку — сам Бог велел.
Ведь из-за невидимой под снегом белой разметки ежегодно огромное количество водителей случайно выезжают на «встречку», опасно перестраиваются между рядами и без всякого умысла совершают прочие действия, провоцирующие ДТП.
В России сейчас действует аж целый нацпроект под названием «Безопасные и качественные дороги». Там предусмотрена куча всяких мер, направленных на снижение числа аварий и жертв на дорогах. Но ни один из «ответственных пиджаков», составлявших этот документ, не предложил заменить основной цвет разметки с белого на желтый, как лучше заметный в зимнее время.
Тем более, что никаких финансовых затрат для этого не требуется: достаточно лишь подправить ПДД и пару ГОСТов в части, описывающей типы и виды разметки. Дорожникам-то все едино: какой пигмент лить на асфальт — что белый, что желтый…
Причины такого пренебрежения простейшей мерой улучшения дорожной обстановки со стороны властей получается объяснить лишь единственным способом: косность и «зашоренность» мышления. Да и вряд ли кто из чиновников посмеет заикнуться о подобного рода желтой революции — «пацаны» из соседних кабинетов могут и не понять, как говорится.
Поэтому российские водители так и будут в дальнейшем высматривать опасную белую разметку под белым же снегом, вынужденно нарушать ее требования, а порой и попадать из-за этого в аварии.