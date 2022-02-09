Как ГИБДД штрафует зимой за езду на «докатке» или «запаске»

Даже малюсенький прокол колеса — отнюдь не подарок для любого автомобилиста. Его наличие означает, что покрышка будет постоянно сдуваться — быстрее или медленнее, в зависимости от размеров дыры. Решать проблему своими силами, используя ремкомплект, среднестатистический современный водитель-горожанин с вероятностью 99% не будет. Во-первых, у него этого самого ремонтного набора при себе нет. А, во-вторых, гораздо проще отдать несколько сотен рублей шиномонтажнику, чем самому пачкатьбелы рученьки о колесо.

Но если прокол серьезный или его поздно обнаружили и спущенную шину «пожевало» об асфальт, то замараться волей-неволей придется. Даже если на дворе зима, а на асфальте противная слякоть. Надо будет снимать испорченное колесо и заменять его на «запаску» или «докатку» — чтобы добраться до шинной мастерской или до цели поездки.

Порой, когда покрышку все-таки приходится выбрасывать, автовладелец достаточно долго катается потом на той же запаске — пока не сподобится купить новую нормальную покрышку. Либо сразу пару — если не найдет в продаже точно такого же колеса, что и отправившееся в утиль. Но в зимнее время года идея езды на запасном колесе или «докатке» может обернуться претензиями со стороны инспектора ГИБДД.