Как ГИБДД штрафует зимой за езду на «докатке» или «запаске»

Даже малюсенький прокол колеса — отнюдь не подарок для любого автомобилиста. Его наличие означает, что покрышка будет постоянно сдуваться — быстрее или медленнее, в зависимости от размеров дыры. Решать проблему своими силами, используя ремкомплект, среднестатистический современный водитель-горожанин с вероятностью 99% не будет. Во-первых, у него этого самого ремонтного набора при себе нет. А, во-вторых, гораздо проще отдать несколько сотен рублей шиномонтажнику, чем самому пачкатьбелы рученьки о колесо.
Но если прокол серьезный или его поздно обнаружили и спущенную шину «пожевало» об асфальт, то замараться волей-неволей придется. Даже если на дворе зима, а на асфальте противная слякоть. Надо будет снимать испорченное колесо и заменять его на «запаску» или «докатку» — чтобы добраться до шинной мастерской или до цели поездки.
Порой, когда покрышку все-таки приходится выбрасывать, автовладелец достаточно долго катается потом на той же запаске — пока не сподобится купить новую нормальную покрышку. Либо сразу пару — если не найдет в продаже точно такого же колеса, что и отправившееся в утиль. Но в зимнее время года идея езды на запасном колесе или «докатке» может обернуться претензиями со стороны инспектора ГИБДД.
Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев «запаска», которой комплектуют машину еще на заводе, относится к категории летних шин. И с ней в багажнике легковушка, как правило, так и ездит до первого серьезного прокола. А «докатку» вообще полноценным колесом назвать сложно. Между тем, п. 5.5 Приложения 8 к техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» говорит, что: «в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств».
То есть получается, что на обычных «запасках-докатках» зимой в принципе ездить нельзя. А ч. 1 ст. 12.5 КоАП говорит, что «управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена». Нарушение этого положения грозит штрафом в 500 рублей.
Таким образом, если инспектор ГИБДД зимой увидит авто, двигающееся на «докатке», или обратит внимание, что одно из его колес — не зимнее («запаска»), он обязан будет оформить штрафное постановление на сумму в 500 рублей.