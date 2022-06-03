Дублер Пятницкого шоссе в Подмосковье станет бесплатным

За последние годы вдоль Пятницкого шоссе построили много жилых комплексов, но к плотному трафику трасса, спроектированная в 80-х годах прошлого столетия, оказалась не готова. Решить проблему вечных пробок расширением дороги невозможно, ведь она проходит через населенные пункты, а значит, нужно изымать земельные участки. Потому выбрали иной путь — строительство дублера.

Тендер на его проектирование и обустройство уже объявлен. По данным «Ъ», пятикилометровая трасса возьмет начало у поселка Светлые Горы (10 км от МКАД), обойдет по западной стороне населенные пункты и соединится с основным шоссе у деревни Юрлово. Полос движения будет шесть, максимальная расчетная скорость — 120 км/ч. Сумма инвестиций в проект составит порядка 9 млрд бюджетных рублей. И по плану, его должны реализовать в 2023—2025 годах.

Поскольку за шесть лет власти так и не смогли найти инвестора, им пришлось отказаться от идеи строительства дублера по концессионному соглашению и самим профинансировать проект. Для водителей это означает, что трасса будет бесплатной. К слову, это не единственный случай за последнее время, когда инвесторы отказывались обустраивать дороги. Например, с такой проблемой столкнулась и госкомпания «Автодор», которая никак не может привлечь партнеров на последний участок ЦКАД.

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