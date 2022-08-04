ГИБДД начала массово штрафовать «обочечников» с помощью беспилотников

Теперь потенциальным нарушителям придется иметь в виду не только наземные следящие устройства полиции, но и контролировать небо, поскольку применение беспилотников правоохранителями оказалось явно успешной затеей и она будет применяться все шире.

— За неделю с помощью беспилотных летательных аппаратов выявлено более 300 правонарушений из них по ч. 1 ст. 12.15 КоАП и по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, — отчиталась накануне краснодарская ГИБДД.

Напомним, что в части 1 статьи 12.15 КоАП речь идет о езде по обочинам (1500 рублей штрафа), а часть 4 той же статьи 12.15 — о выезде на «встречку». В случае фиксации такого нарушения камерой ГИБДД водителю машины «прилетает» штраф в размере 5000 рублей.