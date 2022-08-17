Как и почему водители получают штрафы за сомнительных пассажиров

фото globallookpress.com
Намедни в Екатеринбурге водителю выписали штраф за непристегнутого кота. Плюшевого. Кот висел на присосках на лобовом стекле без ремня безопасности. Казалось бы, превышение скорости «верхом» на эвакуаторе было верхом курьеза, но российская система видеофиксации пробила очередное дно. Как не платить за подобные глупости, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Водителю «Газели» из Екатеринбурга пришел самый глупый штраф в жизни: пополнять бюджет предложено за нарушение пункта 5.1 ПДД, который гласит, что пассажир обязан быть пристегнут ремнем безопасности при поездке на транспортном средстве, оборудованном этим самым ремнем. Казалось бы, все верно: пассажир не пристегнут, закон нарушен. Беда в том, что пассажиром оказался плюшевый кот.

Фотография, вежливо приложенная к уведомлению о нарушении, почву для сомнений не дает: система ошиблась, на пассажирском месте никого не было, а за «седока» была принята характерная и многим знакомая игрушка. Искусственный интеллект делает это без участия сотрудника. Однако факт остается фактом: штраф выписан, тысячу рублей «вынь да положь».

Инспекторы, конечно, посмеются: ситуация и, правда, дурацкая, никакого нарушения тут нет. Но штраф-то есть, и отменить его инспектор просто так часто не может, а еще чаще — не хочет. Должна пройти процедура обжалования, по завершении которой можно аннулировать «наказание».

Фото с камеры видеофиксации нарушений ПДД

​Подобная история может занять месяцы и закончиться «дыркой от бублика». Казалось бы, Госуслуги, кнопку нажал — решение получил. Ан нет, не готовы еще в ГИБДД подобные механизмы, поэтому извольте по старинке обжаловать свои недопонимания через «Почту России». Альтернатива — лично в отделении.

Оспаривать штраф нужно в течение 10 дней с момента получения постановления. Ну, а дальше — как пойдет. Понятное дело, что «историю с котом» решат на уровне ГИБДД, уж слишком она комична. Но если дело сложнее, то вероятнее всего, вынести итоговое постановление сможет только суд. И тут уже большой вопрос возникает: а стоит оно того или проще заплатить? Большинство водителей, естественно, платят, не решаясь вступать на долгий путь бюрократии.

Поэтому система и дальше будет выписывать штрафы «за котов». Изменения начнутся ровно в тот момент, когда обжаловать все штрафы можно будет проблем и глюков в режиме онлайн — сейчас там клавиша «обжаловать» работает нечасто.

автоправо, штрафы, письма счастья, ПДД, КоАП, ГИБДД
17 августа 2022
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