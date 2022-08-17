Как и почему водители получают штрафы за сомнительных пассажиров

Водителю «Газели» из Екатеринбурга пришел самый глупый штраф в жизни: пополнять бюджет предложено за нарушение пункта 5.1 ПДД, который гласит, что пассажир обязан быть пристегнут ремнем безопасности при поездке на транспортном средстве, оборудованном этим самым ремнем. Казалось бы, все верно: пассажир не пристегнут, закон нарушен. Беда в том, что пассажиром оказался плюшевый кот.

Фотография, вежливо приложенная к уведомлению о нарушении, почву для сомнений не дает: система ошиблась, на пассажирском месте никого не было, а за «седока» была принята характерная и многим знакомая игрушка. Искусственный интеллект делает это без участия сотрудника. Однако факт остается фактом: штраф выписан, тысячу рублей «вынь да положь».

Инспекторы, конечно, посмеются: ситуация и, правда, дурацкая, никакого нарушения тут нет. Но штраф-то есть, и отменить его инспектор просто так часто не может, а еще чаще — не хочет. Должна пройти процедура обжалования, по завершении которой можно аннулировать «наказание».