Как водители избегают лишения «прав» за пьянку, выпивая при сотрудниках ГИБДД

Верховный Суд отклонил недавно жалобу лишенного ВУ за пьяное вождение автомобилиста, который надеялся сохранить его с помощью старинного юридического «фокуса». Началась эта история почти год назад, летом 2021-го в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Там ночью 17 июля наряд ДПС остановил старенькую Volvo 460 под управлением Александра Басова. Полицейские учуяли сильный запах алкоголя изо рта драйвера и предложили ему пройти медосвидетельстовование. Басов согласился, а затем пошел к своей машине, достал бутылку пива и выпил ее на глазах сотрудников полиции.
Логика его действий была следующей: если я выпью сейчас, никто не сможет доказать, что я до этого управлял машиной в состоянии опьянения и, соответственно, лишить «прав» за пьянку не смогут. Однако «спрятаться» таким образом «в домике» гражданину не удалось. Полицейские настояли на «продувке». Алкотестер показал 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе при допустимом уровне в 0,16 мг/л.
В какой-то мере «метод Басова» и правда сработал: протокол по факту нетрезвого вождения сотрудники ГИБДД составлять не стали. Вместо этого пьяненького гражданина оформили по другой «теме» — по ч. 3 ст. 12.27 КоАП. Она карает за «невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки… после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции…».
Далее дело отправилось к местному мировому судье, который «приговорил» нетрезвого водителя к 30 000 рублей штрафа и полутора годам лишения «прав». Подсудимый решил, что «так не честно» и ВУ у него отбирать было нельзя: ведь за рулем же он, якобы, не пил! В поисках своей личной справедливости, после серии жалоб и кассаций в разные судебные инстанции, «лишенец» дошел до Верховного Суда. Который подтвердил правоту всех нижестоящих служителей Фемиды и оставил в силе наказание.