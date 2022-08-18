Как водители избегают лишения «прав» за пьянку, выпивая при сотрудниках ГИБДД

Верховный Суд отклонил недавно жалобу лишенного ВУ за пьяное вождение автомобилиста, который надеялся сохранить его с помощью старинного юридического «фокуса». Началась эта история почти год назад, летом 2021-го в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Там ночью 17 июля наряд ДПС остановил старенькую Volvo 460 под управлением Александра Басова. Полицейские учуяли сильный запах алкоголя изо рта драйвера и предложили ему пройти медосвидетельстовование. Басов согласился, а затем пошел к своей машине, достал бутылку пива и выпил ее на глазах сотрудников полиции.

Логика его действий была следующей: если я выпью сейчас, никто не сможет доказать, что я до этого управлял машиной в состоянии опьянения и, соответственно, лишить «прав» за пьянку не смогут. Однако «спрятаться» таким образом «в домике» гражданину не удалось. Полицейские настояли на «продувке». Алкотестер показал 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе при допустимом уровне в 0,16 мг/л.