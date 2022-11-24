Имеют ли право сотрудники ДПС тормозить водителей из движущейся служебной машины

В нашу редакцию периодически приходят письма от читателей-автомобилистов с вопросом о том, а могут ли на самом деле гаишники тормозить водителей, размахивая жезлом из служебной машины. Спрашивали — отвечаем.

Согласно регламенту ГИБДД, контроль за соблюдением безопасности дорожного движения инспекторы ДПС имеют право, как в пешем порядке, так и на движущейся патрульной машине. Причем не важно — в городе или на загородной трассе.

Потребовать шофера остановиться гаишники могут и жестами, и взмахом «полосатой» палочки, и посредством громкой связи, стационарно установленной в автомобиле экипажа. В помощь — свисток и звуковые сигналы. Например, сирена и прозванная в народе «крякалка».