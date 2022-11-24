Имеют ли право сотрудники ДПС тормозить водителей из движущейся служебной машины

В нашу редакцию периодически приходят письма от читателей-автомобилистов с вопросом о том, а могут ли на самом деле гаишники тормозить водителей, размахивая жезлом из служебной машины. Спрашивали — отвечаем.
Согласно регламенту ГИБДД, контроль за соблюдением безопасности дорожного движения инспекторы ДПС имеют право, как в пешем порядке, так и на движущейся патрульной машине. Причем не важно — в городе или на загородной трассе.
Потребовать шофера остановиться гаишники могут и жестами, и взмахом «полосатой» палочки, и посредством громкой связи, стационарно установленной в автомобиле экипажа. В помощь — свисток и звуковые сигналы. Например, сирена и прозванная в народе «крякалка».
Ошибочно думать, что речь при этом идет лишь о погоне за транспортным средством нарушителя, а то и вовсе преступника. Нравится вам это или нет, но стражи порядка имеют полное право потребовать прижаться к обочине абсолютно любого автомобилиста. Другое дело — зачем? Естественно, не от лени. Как правило, получив ориентировку или сведения о том или ином транспортном средстве, скажем, имеющем ограничения регистрационных действий.
Кроме того, гаишники прямо с ходу могут тормознуть машину для привлечения водителя в качестве понятого. Правда, процедура эта — необязательная. При желании драйвер может и отказаться. Как, собственно, и проигнорировать требование полицейских предоставить им ваш личный автотранспорт для служебных целей. Вот только в последнем случае придется заплатить штраф в размере 500 рублей.