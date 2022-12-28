Остановили гаишники: как быть водителю, забывшему «права», страховку или СТС

Все мы или почти все прекрасно знаем, что для законного управления транспортным средством водитель обязан иметь при себе СТС, полис ОСАГО и шоферскую «корочку». При встрече с ГИБДД за любой забытый документ вам выпишут штраф в размере 500 рублей. За все три — 1500 рублей. Но если без страховки водитель может ехать дальше, то вот без «прав» и свидетельства о регистрации автомобиля — далеко не всегда.
Гаишники легко могут отстранить шофера от управления машиной, эвакуировав ее на спецстоянку. А это обернется не только потерей времени и нервов, но и дополнительными расходами. Заплатить придется, как за сам эвакуатор, так и за каждый день простоя авто на штрафной площадке. Вот только для этого у служивых должны быть веские основания. Например, подозрения в том, что за рулем находится человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которого, впрочем, перед эвакуацией авто обязаны отправить на медицинское освидетельствование, либо «продуть» на алкотестере в присутствии понятых или под видеозапись.
А еще эвакуаировать автомобиль правоохранители могут при отстутствии возможности «пробить» шофера по базе данных на предмет наличия действующего водительского удостоверения, а машину — на угон. Такое, как мы знаем, тоже случается. Плашеты, подключенные к системе ГИБДД, имеются далеко не у всех придорожных полицейских. В некоторых регионах страны подобные гаджеты — штука и и вовсе неизведанная. Да и мобильная связь, посредством которой стражи порядка могут дотянуться до дежурной части, на определенных участках дорог попросту не ловит.
Кроме того, подозрения у правоохранителей может вызвать драйвер, забывший бумаги на автомобиль, который ему не принадлежит, ибо доказательства в том, что он управляет им на законных основаниях, попросту отсутствуют.
Впрочем, и без всех выше перечисленных оснований сотрудники ГАИ имеют право эвакуировать машину, о чем полицейским по белому написано в ч.1 ст. 27.13 КоАП РФ: в целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования транспортного средства и его управления, предусмотренных, в частности, ст. 12.3 Административного кодекса «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов», авто могут задержать и отправить на спецстоянку. Если, конечно, захотят.
Другое дело, если вы законопослушный гражданин и не имеете кучу неоплаченных штрафов, а также не привлекались к ответственности, «лишающей» права управления транспортным средством. Таким образом, чисто по-человечески появляется возможность рассчитывать на снисхождение гаишников. Все мы люди, и оплошность в виде забытых дома, у любовницы или любовника документов может случиться с каждым. Естественно, полицейские это понимают. Опять же, если захотят понять.
Впрочем, куда лучше, когда фото «бумаг» на машину, включая «права», найдутся в вашем смартфоне. Или забытые документы оперативно кто-нибудь подвезет. На худой конец, за руль сядет имеющий водительское удостоверение пассажир. А вот хуже будет, если в довесок ко всему у водителя не окажется паспорта, который хотя бы дает понять людям в погонах, что перед ними гражданин, не нуждающийся в установлении личности. В противном случае, не имеющего документов человека легко доставят для проверки в отдел полиции.
Между тем, в обозримом будущем привычные пластиковые «права» власти намерены заменить на электронные. Как, к слову, подобное уже случилось с ПТС и страховыми полисами. Но пока этого не произошло, забывать где-либо документы, разрешающие водить автомобиль, все же не рекомендуется.