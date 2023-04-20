ГИБДД придумала, как прибрать к рукам коррупцию на пунктах техосмотра

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Министерство внутренних дел не оставляет попыток так или иначе вернуть под свой полный контроль систему обязательного техосмотра. Так, ведомство подготовило проект постановления правительства, который даст возможность инспектору ГИБДД аннулировать поддельную диагностическую карту сразу же после ее обнаружения в информационной системе ЕАИСТО.
Максим Строкер

Сейчас, прежде чем аннулировать документ, следует дождаться соответствующего решения суда или возбуждения административного дела в отношении компании-оператора техосмотра. «Административку» организовать не просто: сначала приходится проводить выездную инспекцию или «контрольную закупку» поддельной диагностической карты.

Сегодня широко применяется незаконная схема оформления документов с помощью графических редакторов. Автомобиль клиента «вставляется» в фотографию пункта техосмотра с позирующим на ней экспертом, якобы проводящим контроль. Это позволяет автовладельцам «покупать техосмотр» как и раньше, дистанционно — без посещения пункта ТО. А стоит подобная «услуга» около 2000—2500 рублей.

Полицейские законотворцы уверяют, что получив возможность аннулировать подозрительные диагностические карты без суда и следствия, они смогут пресечь выезд на дороги неисправных авто.

Но тут есть один нюанс. После аннулирования двух карт, оформленных пунктом техосмотра, у этой организации отзывают лицензию на такую деятельность. С учетом этого законопроект МВД, по сути, отдает в руки конкретных сотрудников ГИБДД судьбу всех организаций, занимающихся ТО в России. Что неизбежно приведет к случаям вымогательства со стороны нечистоплотных гаишников: они будут тупо брать мзду с владельцев пунктов техосмотра за «неаннулирование диагностических карт».

А незаконная «торговля техосмотром» будет продолжаться как и сейчас. Изменится лишь количество паразитов, присосавшихся к этому «бизнесу» — в лице доблестных работников правоохранительных органов.

ТО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, технология, техническое обслуживание, ГИБДД
20 апреля 2023
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