ГИБДД придумала, как прибрать к рукам коррупцию на пунктах техосмотра

Сейчас, прежде чем аннулировать документ, следует дождаться соответствующего решения суда или возбуждения административного дела в отношении компании-оператора техосмотра. «Административку» организовать не просто: сначала приходится проводить выездную инспекцию или «контрольную закупку» поддельной диагностической карты.

Сегодня широко применяется незаконная схема оформления документов с помощью графических редакторов. Автомобиль клиента «вставляется» в фотографию пункта техосмотра с позирующим на ней экспертом, якобы проводящим контроль. Это позволяет автовладельцам «покупать техосмотр» как и раньше, дистанционно — без посещения пункта ТО. А стоит подобная «услуга» около 2000—2500 рублей.

Полицейские законотворцы уверяют, что получив возможность аннулировать подозрительные диагностические карты без суда и следствия, они смогут пресечь выезд на дороги неисправных авто.

Но тут есть один нюанс. После аннулирования двух карт, оформленных пунктом техосмотра, у этой организации отзывают лицензию на такую деятельность. С учетом этого законопроект МВД, по сути, отдает в руки конкретных сотрудников ГИБДД судьбу всех организаций, занимающихся ТО в России. Что неизбежно приведет к случаям вымогательства со стороны нечистоплотных гаишников: они будут тупо брать мзду с владельцев пунктов техосмотра за «неаннулирование диагностических карт».

А незаконная «торговля техосмотром» будет продолжаться как и сейчас. Изменится лишь количество паразитов, присосавшихся к этому «бизнесу» — в лице доблестных работников правоохранительных органов.