Как по жестикуляции и выражению лица гаишники определяют водителя, употреблявшего накануне

Общение между людьми бывает вербальным и невербальным. Если в первом случае речь идет о беседе, то во втором — исключительно о языке жестов и мимике лица. Причем нередко гаишники уделяют последним особое внимание. И вот, собственно, почему.
Человек, склонный к обману, довольно часто выдает себя посредством взгляда, жестикуляции и поз. Не зря же психологи считают, что невербальная форма общения оказывает на людей гораздо более эффективное воздействие. Вот и правоохранители используют подобный метод коммуникации с водителями, дабы распознать в них потенциального нарушителя. И прежде всего, «клиента», выпивавшего накануне.
После вопросов из серии «как себя чувствуете», «давно ли выпивали» инспектор пристально следит за реакцией шофера, который может вызвать подозрение одним неловким жестом. Например, пытаясь увильнуть от стража порядка, водители частенько начинают почесывать пальцами кончик носа, тереть мочку уха или поправлять волосы. В этот момент инспектор ДПС понимает, что нервишки у «рулевого» шалят не зря — надо бы проверить.
Кроме того, в попытке скрыть что-либо от полицейского водители нередко начинают хаотично жестикулировать, ковыряться в карманах или хвататься за какие-то предметы. В основном — за телефон. Но не для того, чтобы кому-то позвонить или заснять диалог с сотрудником ГИБДД на камеру. Причина проста — занять руки, что напрямую говорит о пребывании драйвера в состоянии стресса.
Признаком для дополнительной проверки пилота может стать и суетливость глаз, а также покусывание губ, кончиков пальцев или ногтей. Кроме того, в опасениях «дыхнуть», руки будут стараться прикрыть рот во время диалога с блюстителем порядка. Психотерапевты также расценивают подобное поведение как попытку подсознательно скрыть ложь.
А еще возможных нарушителей выдает взгляд, не направленный на инспектора в ходе общения. Между тем, нежелание смотреть в лицо собеседнику расценивается как проявление боязни или стыда.