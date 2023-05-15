По каким на самом деле критериям гаишники выбирают авто, которые следует остановить

В структуре ДПС, помимо регламента, действует и ряд негласных правил, которыми и руководствуются инспекторы ГИБДД в ходе проверок автомобилей на дороге. И прежде всего, люди в погонах ориентируются на внешний вид машины и лицо ее «рулевого». Так, к примеру, они не брезгуют тормозить чрезмерно грязные авто, либо те, чьи номера не читаются. Иными словами, «повозки», которые сложнее запомнить в случае «исполнения» на проезжей части или совершения какого-либо преступления, а также практически нереально поймать на камеру фиксации нарушений ПДД.
Кроме того, повышенное внимание вызывают «клиенты» на битом т/с, которое может быть использовано для автоподставы или находится в розыске, как покинувшее место ДТП. Отдельный интерес у стражей порядка к водителям в солнцезащитных очках. По мнению гаишников, «шторы» на глаза, как правило, натягивают люди, накануне употреблявшие спиртное, а то и что посерьезнее. Аналогичный эффект произведет и жевательная резинка во рту шофера, а также баночка энергетического напитка и, порой, даже воды.
Про тонированные машины рассказывать, полагаем, не стоит, а вот про всевозможный стайлинг напомнить не повредит. Любые изменения конструкции транспортного средства — от нестандартной светотехники до так называемых силовых бамперов — легко привлекут внимание сотрудников ГИБДД. Скажем больше: даже декоративная пленка, разрешенная законом, тоже часто становится поводом для дополнительной проверки машины. Что поделать: не чествуют служивые любителей выделяться из потока.
Любопытно, что инспекторы останавливают не только тех, кто слишком быстро едет, но и тех, кто наоборот — ползет, как черепаха. Стражи порядка уверены, что чрезмерно медленной ездой водители с психологической точки зрения пытаются снять с себя возможные подозрения. Кстати, полицейские — отличные психологи, умеющие распознавать потенциального нарушителя даже по невербальным признакам. Скажем, по выражению лица или жестикуляции.
А еще гаишники не прочь остановить машину, где в салоне замечены дети, часто не пристегнутые на заднем ряду ремнями безопасности. Отдельным пунктом в «прейскуранте» ГИБДД значатся пилоты такси и каршеринга, частенько не имеющие при себе документов — от путевого листа до водительского удостоверения, а также пользующиеся «левыми» аккаунтами. Наконец, бессистемное рысканье на проезжей части тоже гарантированно обернется для поверившего в себя чемпиона по «шашкам» общением с ДПС.