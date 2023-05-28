Смерть на дороге: почему в России резко выросло число погибших в ДТП

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», который в России уже разменял пятилетку, улучшил общую обстановку на асфальте, значительно увеличив удовлетворенность россиян качеством покрытия и дорожной инфраструктуры. Однако без ложки дегтя не обошлось: качество дорог растет, но растет и смертность на них.

В целом по стране ситуация улучшается, но сразу в нескольких регионах цифры резко пошли в рост: Алтай +32%, Марий Эл +25%, Ульяновская область +36%, Карачаево-Черкесия +56%. Как и в прошедшие годы, 9 из 10 дорожно-транспортных происшествий происходят в следствии нарушения ПДД водителями. Угадайте, кто становится причиной оставшихся 10%? Правильно, пешеход.

Несмотря на существенный перевес в пользу управляющих транспортным средством повышенной опасности, зарегистрированные 10 «пешеходных» процентов — прорыв, если не сказать революция в автомобильной жизни отдельно взятой Российской Федерации. Ранее все аварии с пешеходами трактовались в пользу последних по умолчанию, водитель был всегда виноват. Всегда. Только потому, что управлял автомобилем. Но ситуация начала меняться, причем весьма резко.