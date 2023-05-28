Смерть на дороге: почему в России резко выросло число погибших в ДТП

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», который в России уже разменял пятилетку, улучшил общую обстановку на асфальте, значительно увеличив удовлетворенность россиян качеством покрытия и дорожной инфраструктуры. Однако без ложки дегтя не обошлось: качество дорог растет, но растет и смертность на них.
В целом по стране ситуация улучшается, но сразу в нескольких регионах цифры резко пошли в рост: Алтай +32%, Марий Эл +25%, Ульяновская область +36%, Карачаево-Черкесия +56%. Как и в прошедшие годы, 9 из 10 дорожно-транспортных происшествий происходят в следствии нарушения ПДД водителями. Угадайте, кто становится причиной оставшихся 10%? Правильно, пешеход.
Несмотря на существенный перевес в пользу управляющих транспортным средством повышенной опасности, зарегистрированные 10 «пешеходных» процентов — прорыв, если не сказать революция в автомобильной жизни отдельно взятой Российской Федерации. Ранее все аварии с пешеходами трактовались в пользу последних по умолчанию, водитель был всегда виноват. Всегда. Только потому, что управлял автомобилем. Но ситуация начала меняться, причем весьма резко.
Ключевой и основополагающей причиной многочисленных столкновений, которые даже в ПДД всегда прописаны как «наезды», хотя в трех случаях из четырех это «находы», является фактическое отсутствие карающих инструментов — в отличие от водителей, пешеходов камера не останавливает. Надо перебежать? Перебегу хоть по диагонали, и что мне за это будет? Не установишь же посты на расстоянии видимости по всем российским дорогам.
А одним пряником сыт не будешь: многочисленные социальные акции, разъяснения, школьные уроки и прочие попытки популяризировать Правила дорожного движения среди «прямоходящих» результата не дают. Важно и чинно переходят дорогу и на красный, и вообще без пешеходного перехода. Водителей заставили «слушаться и соблюдать», утыкав перекрестки и дороги «глазами Бога», а пешеход тем временем вообще перестал обращать внимание на остальных участников дорожного движения. Ему по умолчанию должны уступать. Даже если ради этой высокой цели машине остается только подпрыгнуть строго вверх, приняв вектор движения им. Юрия Гагарина.
Десять зафиксированных процентов — это сдвиг камня с мертвой точки. Отныне у водителя появился законный и вполне реальный шанс доказать, что он непричастен, а платить за лечение и ремонт (а там, глядишь, и за моральный вред) будет пешеход. Как только подобных случаев наберется достаточно, они начнут подробно освещаться СМИ, появятся судебные постановления о выплате компенсации, начнутся перемены в головах. Деньги, деньги и еще раз деньги — вот лучший в мире рычаг влияния. Особенно, когда эти самые бумажки приходится доставать из своего кармана и отдавать другим. Когда начнем реагировать и применять самое действенное в мире средство?
А уже начали: в Московской области Минтрансом Подмосковья и Управлением на транспорте МВД России по ЦФО совместно с региональным оператором системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп» уже реализуется проект по выявлению нарушителей правил перехода ж/д путей. Всего с начала года выявили больше 3000 нарушителей, а в местах установки камер количество «несчастных случаев» снизилось на 90%. Да-да, опознавание по лицам, а после — вручение постановления.
Пока это возможно только с привлечение сотрудников, которые, стоя на посту, получают на планшет фотографию и нарушения, и нарушителя, разыскивают последнего в толпе и вручают штраф. Но скоро «Сфера» — система распознавания лиц, которая работает по аналогии с «Паутиной», что используется для автомобильных номеров — научиться и наберется знаний. И штрафы будут приходить прямиком туда, куда приходят водителям — в почтовый ящик.
Камеры уже сейчас позволяют фиксировать переход на красный сигнал светофора и переход железной дороги в неположенном месте. Система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении его к административной ответственности. Уже скоро пешеход начнет лишний раз задумываться: а стоит ли нарушать? Нет сомнений, что ситуация на дорогах в этот миг мгновенно изменится в лучшую сторону. Сколько ждать? Да недолго, техника уже имеется, дело за юристами и законодателями.