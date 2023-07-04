Электросамокатчикам готовят персональную статью в КоАПе

Минтранс написал в Госдуму послание, в котором впервые прямо заявил о том, что специально для пилотов СИМ, нарушающих ПДД, готовятся поправки в КоАП. Считается, что они подразумевают перевод электросамокатчиков и прочих владельцев гироскутеров и моноколес в разряд полноценных участников дорожного движения. Сейчас подобных формулировок законодательство не содержит. По этой причине пользователей СИМ, в отличие от пешеходов и водителей транспортных средств, практически невозможно привлечь к ответственности за нарушения ПДД — например, за превышение скорости. «Прописка» этих граждан в КоАП позволит ликвидировать подобный пробел, сообщают «Известия».

Между тем описанные выше правовые коллизии не мешают столичным полицейским устраивать рейды против тех, кто игнорирует Правила на СИМ. ГИБДД Москвы отчиталась о результатах подобного мероприятия, прошедшего в городе 1—2 июля. В общей сложности инспекторы пресекли свыше 2100 нарушений ПДД гражданами, использующими средства индивидуальной мобильности и велосипеды. В ходе рейда 623 протокола было составлено в отношении велосипедистов. Еще 806 — на электросамокатчиков и владельцев прочего личного электротранспорта. В отдельную группу нарушителей Правил ГИБДД выделяет курьеров служб доставки — за два дня рейда правоохранители отловили аж 744 граждан.