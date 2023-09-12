Что категорически нельзя делать водителю, остановившемуся слишком далеко от гаишника

А если покинуть салон автомобиля и самостоятельно подойди к служивому? Ради Бога. Хотя это и не является обязательным. Выходить из машины для проверки документов «гайцы» водителя могут лишь только попросить. Но никак не заставить. Если, конечно, вы не преступник, находящийся в розыске, или лицо, проигнорировавшее законные требования сотрудников полиции.
Проще всего в такой ситуации просто сидеть и ждать, пока правоохранители сами к вам подоспеют. А пресловутый регламент обязывает их подойти к водителю незамедлительно — вне зависимости от того, на каком расстоянии находится остановленное транспортное средство. Но если людям в погонах идти придется долго, на милое и дружелюбное общение рассчитывать, скорее всего, не придется.