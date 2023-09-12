Что категорически нельзя делать водителю, остановившемуся слишком далеко от гаишника

Для начала немного теории. Административный регламент МВД гласит, что в случае подачи регулировщиком сигнала водителю к остановке, место этой самой остановки полицейским должно быть указано. Однако направление жезла тут, скорее, формальность, так как ни в том же регламенте, ни в Правилах дорожного движения ничего не сказано о расстоянии между инспектором ГИБДД и шофером остановленной машины.

Иными словами, закон допускает любую дистанцию, которую может соблюдать «рулевой», пытаясь припарковаться по требованию сотрудника полиции. На практике же в большинстве своем остановившиеся на удаленном расстоянии от правоохранителей «рулевые» начинают включать задний ход, пытаясь облегчить задачу постового, возжелавшего пообщаться с «пилотом». Однако делать этого категорически нельзя.

За езду задом по проезжей части положен штраф от 500 до 2500 рублей — в зависимости от того, где решил врубить заднюю нерадивый драйвер — на перекрестке, пешеходном переходе, обочине или автомагистрали. Другое дело, если представитель органов сам ему подал знак для движения реверсом. Тогда, как и за другие нарушения ПДД, спровоцированные требованием гаишников, ответственность аннулируется.