Что категорически нельзя делать водителю, остановившемуся слишком далеко от гаишника

Фото globallookpress.com
Довольно часто автомобилисты останавливают свои «колесницы» вдали от придорожных полицейских. Причин тому несколько: медленно тормозил, не сразу заметил взмах «полосатой палочки» или обочину перекрыли другие автомобили. Также не всегда молниеносной реакции способствует оживленное движение на проезжей части. Что же делать, если остановился далеко от сотрудника ДПС?
Руслан Черный
Для начала немного теории. Административный регламент МВД гласит, что в случае подачи регулировщиком сигнала водителю к остановке, место этой самой остановки полицейским должно быть указано. Однако направление жезла тут, скорее, формальность, так как ни в том же регламенте, ни в Правилах дорожного движения ничего не сказано о расстоянии между инспектором ГИБДД и шофером остановленной машины.
Иными словами, закон допускает любую дистанцию, которую может соблюдать «рулевой», пытаясь припарковаться по требованию сотрудника полиции. На практике же в большинстве своем остановившиеся на удаленном расстоянии от правоохранителей «рулевые» начинают включать задний ход, пытаясь облегчить задачу постового, возжелавшего пообщаться с «пилотом». Однако делать этого категорически нельзя.
За езду задом по проезжей части положен штраф от 500 до 2500 рублей — в зависимости от того, где решил врубить заднюю нерадивый драйвер — на перекрестке, пешеходном переходе, обочине или автомагистрали. Другое дело, если представитель органов сам ему подал знак для движения реверсом. Тогда, как и за другие нарушения ПДД, спровоцированные требованием гаишников, ответственность аннулируется.

Фото globallookpress.com

А если покинуть салон автомобиля и самостоятельно подойди к служивому? Ради Бога. Хотя это и не является обязательным. Выходить из машины для проверки документов «гайцы» водителя могут лишь только попросить. Но никак не заставить. Если, конечно, вы не преступник, находящийся в розыске, или лицо, проигнорировавшее законные требования сотрудников полиции.

Проще всего в такой ситуации просто сидеть и ждать, пока правоохранители сами к вам подоспеют. А пресловутый регламент обязывает их подойти к водителю незамедлительно — вне зависимости от того, на каком расстоянии находится остановленное транспортное средство. Но если людям в погонах идти придется долго, на милое и дружелюбное общение рассчитывать, скорее всего, не придется.

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД, лайфхак
12 сентября 2023
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