Главе ГИБДД генералу Черникову предложили лишать водителей «прав» за неоплату штрафов

– Прошу вас рассмотреть возможность внедрения практики приостановки права управления транспортным средством («заморозки» водительского удостоверения) в случаях, когда водитель имеет 10 и более неоплаченных штрафов, — сказано в послании Крупника генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

По мнению питерского законотворца, недобросовестные автовладельцы игнорируют требования ПДД. Нередко после очередного резонансного ДТП с участием такого водителя оказывается, что на нем «висит» множество неоплаченных штрафов за порой десятки и сотни правонарушений на дороге. Таким образом крупная задолженность по оплате штрафов в рамках существующего законодательства не влияет на право нарушителя управлять ТС. Депутат предлагает ликвидировать этот пробел, сообщает RT.

Заметим, что изменения в законодательстве такого рода могут быть введены лишь путем модернизации федерального КоАП. То есть новеллу следует для начала провести через Госдуму. Ведь у главы российской Госавтоинспекци в принципе нет возможности выступать с законодательными инициативами. Вряд ли об этом обстоятельстве не осведомлен депутат Павел Крупник. Что наталкивает на вывод о том, что его «инициатива» — не более чем популистский ход, изначально не подразумевающий никаких реальных изменений в законодательстве.