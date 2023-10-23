Зачем российские водители массово перепаивают приборные панели своих машин

На форумах и сообществах во всемирной паутине ажиотаж: умельцы по всей Руси делятся опытом обмана датчика ABS, который в случае неисправности предательски горит на приборной панели и рассказывает случайно остановившему гражданина сотруднику ГИБДД о фатальном нарушении законодательства.

Почему именно ABS так возбудил законотворцев, а, например, не SRS, и как с этим вяжется налаженный выпуск LADA Granta вообще без ABS — вопрос сложный и дискуссионный, но факт остается фактом: ездить с неисправной антиблокировочной системой отныне у нас нельзя. А починить ее — еще сложнее.

Дело в том, что ABS — это контур, состоящий из множества узлов по всей машине, а ремонт его может стоить целое состояние. Особенно, если речь идет о подержанной иномарке. Поэтому многие водители, ничтоже сумняшеся, просто сняли приборную панель и выкрутили лампочку. Дел — на час! На «Жигулях» без всяких «абэсов» ездили, и ничего, выжили. Но и полицейские у нас не лыком шиты — на тех же форумах сидят.