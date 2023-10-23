Зачем российские водители массово перепаивают приборные панели своих машин

На форумах и сообществах во всемирной паутине ажиотаж: умельцы по всей Руси делятся опытом обмана датчика ABS, который в случае неисправности предательски горит на приборной панели и рассказывает случайно остановившему гражданина сотруднику ГИБДД о фатальном нарушении законодательства.
Почему именно ABS так возбудил законотворцев, а, например, не SRS, и как с этим вяжется налаженный выпуск LADA Granta вообще без ABS — вопрос сложный и дискуссионный, но факт остается фактом: ездить с неисправной антиблокировочной системой отныне у нас нельзя. А починить ее — еще сложнее.
Дело в том, что ABS — это контур, состоящий из множества узлов по всей машине, а ремонт его может стоить целое состояние. Особенно, если речь идет о подержанной иномарке. Поэтому многие водители, ничтоже сумняшеся, просто сняли приборную панель и выкрутили лампочку. Дел — на час! На «Жигулях» без всяких «абэсов» ездили, и ничего, выжили. Но и полицейские у нас не лыком шиты — на тех же форумах сидят.
Владельца потрепанной старушки могут попросить заглушить мотор, а после завести, чтобы лампочка загорелась и после потухла. Не загорелась? Здравствуйте, добрый вечер! И хитрецы, коих у нас большинство, идут на уловки: чтобы надуть постового, они распаивают приборную панель и запитывают лампу ABS от датчика контроля количества моторного масла в двигателе.
Они загораются одновременно и одновременно же гаснут? Лайфхак? Нет, обман. Притом самих себя. Зимой исправная система здорово поможет, да и на осенней, залитой водой и засыпанной листьями трассе лишней не будет. Тормозов вообще много не бывает. Опытный водитель это знает, а неопытный, которых так много на современной дороге, не поймет. А когда догадается — будет поздно. И хорошо, если обойдется одним ремонтом железа, а не больницами.
Хотелось бы, конечно, рассказать о необходимости держать автомобиль в исправном состоянии, донести ключевую связь между тормозами со всей окружающей их системой и безопасностью дорожного движения, продекламировать заботу, но истина находится в другом месте: денег нет, а ездить надо. В такой парадигме живет 90% населения России. И бороться нужно в первую очередь именно с занятостью и низкими зарплатами, тогда и машины будут отремонтированы, и туризм внутренний начнет развиваться. Именно в такой последовательности.