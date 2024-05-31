Huawei и JAC готовят конкурента Rolls-Royce и Mercedes-Maybach

В России автомобили JAC известны в основном как основа для «Москвичей» и «Соллерс», ну или как чисто китайские бюджетные модели. Но у себя на родине марка замахнулась на премиальный сегмент. Совместно с Huawei компания собирается войти в высшую лигу авторынка.

В беседе с китайским порталом QQ управляющий директор Huawei и председатель подразделения по производству интеллектуальных автомобилей Юй Чэндун пообещал в рамках совместного предприятия с JAC создать премиальное транспортное средство стоимостью от 15 млн. юаней (порядка 14 млн. рублей). Причем для новинки даже не создан новый бренд, однако уже намечены конкуренты.

Китайцы с новым электрическим седаном собираются навязать борьбу признанным грандам рынка Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. При этом сроки появления роскошной модели от Huawei и JAC даже в Китае, не говоря уже о российском рынке, не обозначены даже ориентировочно. Напомним, что кроме JAC, Huawei работает с Chery, JAC и BAIC, а также с брендом AITO.