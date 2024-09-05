По цене квартиры: сколько сегодня теряют власти на «красивых номерах» для авто

Пока государевы люди спорят о необходимости пополнять бюджет в том числе и за счет продажи автомобильных номеров, эту «нишу» заполняют частники и не совсем частники, оперативно и весьма для себя прибыльно использующие законодательно разрешенную лазейку, позволяющую передать «красивый ГРЗ другому владельцу. Цены на звучную комбинацию — сумасшедшие. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Всем хочется необычных ГРЗ, да не всем по карману

Идея законной продажи номеров с желанной соискателем комбинацией букв и цифр давно витает в российском воздухе, но по факту дело с места так и не сдвинулось: классические «лебедь, рак и щука». То ли механика процесса слишком сложна, то ли высока роль коррупционной составляющей, то ли тандем обстоятельств — никто толком не знает.

Но чиновники из года в год предлагают наладить этот бесконечный источник бюджетных средств, но идею с такой же периодичностью отправляют «под сукно». Делайте выводы, что называется. И пока государство думает, частные дельцы зарабатывают. Причем весьма и весьма прилично, но используя полностью законные методы.

Согласно регламенту, любой покупатель подержанного ТС может оставить старые номера, а если сами железные планки испорчены и помяты — просто выпустить новые. Стоит такая операция около 2000 рублей. Так номер меняет владельца, который впоследствии может перевесить его уже на любой автомобиль, внеся соответствующую запись в ПТС и получив новый СТС. Никакого нарушения закона — «чистая схема». Так сколько же теряет государство на одном только «номерном бизнесе»?

Фото портала АвтоВзгляд.

Вот простой пример: в Москве продают красивый номер, который очень лаконично и уверенно будет смотреться на корме даже самого престижного автомобиля. Если точнее — три «Ольги» и два нуля в цифрах. Регион — старый, двузначный.

Продавец хочет за государственный регистрационный знак, установленный на советскую «гнилушку», 7 500 000 рублей. По цене однокомнатной, но личной квартиры в Первопрестольной!

Стоящий, конечно, знак, но не «семерки» или «007», попроще. А сколько же тогда будут стоить три одинаковые буквы и три цифры? Про «частокол семерок» даже спрашивать страшно! Все эти деньги по умолчанию, как и во многих странах, в той же многострадальной Европе, даже в братской Белоруссии, должны идти прямиком в бюджет. Сложности создать сайт с аукционом или четким прейскурантом — никакой, выделить бюджетные реквизиты и сформировать «платежку» — тоже.

Более того, многие автовладельцы, не желающие участвовать в «частных схемах», наверняка с удовольствием купят себе номера, если эту операцию можно будет провести прозрачно и по совести, без лишних схем. Но пока россияне такой чести не заслужили, а страждущие по цифрам и буквам вынуждены реализовывать свои мечты через «частников». Увы и ах.