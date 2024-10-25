Российский триколор на автомобильных госномерах сделают обязательным

Изображение российского флага может стать обязательным атрибутом автомобильных номеров. Соответствующие изменения планируют внести в ГОСТ до конца 2024 года. Так представители ГИБДД отреагировали на обращение депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника, который обратил внимание, что не все наши автомобилисты ездят с триколором.

На государственных регистрационных знаках автомобилей рядом с кодом региона обычно есть изображение отечественного триколора. Но, если заказывать номера на машину у частников, некоторые из них изготавливают свои изделия без российского флага. Заметив это, петербургский депутат Крупник направил письмо начальнику Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой разобраться в ситуации, сообщает «Парламентская газета».

В ГИБДД ответили, что требования к автомобильным номерам регулирует ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Согласно ГОСТу, на большинстве регистрационных знаков должна быть надпись RUS, а триколор может присутствовать в качестве дополнительного элемента. То есть обязательности в этом плане пока нет. Но есть примечание о том, как должен выглядеть флаг.

Чтобы автомобильные номера больше не делали без триколора, государственный стандарт изменят. Над этим уже работает Техническим комитет по стандартизации «Безопасность дорожного движения».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что за скрытые автомобильные номера будут лишать «прав». Госдума одобрила соответствующий законопроект.