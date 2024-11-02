В России впервые официально разрешат удаленку в автошколах

Проект приказа Министерства просвещения размещен на Федеральном портале проектов и нормативных актов. Согласно этому документу, с 1 сентября 2025 года автошколы начнут создавать обучающие программы для будущих водителей. В ведомстве такие нововведения объяснили повышением качества обучения, сообщает «Коммерсантъ».
В первую очередь речь идет о том, чтобы процесс подготовки кандидатов в водители учитывал поправки в ПДД, появившиеся за последние годы. Например, в 2017-м ввели термин «опасное вождение». В проекте приказа упоминаются и электронные документы. Видимо, подразумевается QR-код в приложении «Госуслуги.Авто», где хранятся данные о водительском удостоверении и СТС.
Ранее портал «АвтоВзгляд» разобрался, можно ли научиться водить машину за 1 рубль. Еще в конце лета будущих водителей предупредили, что обучение в автошколе осенью может подорожать на 30-50%.