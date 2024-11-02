В России впервые официально разрешат удаленку в автошколах

Ведомство подготовило соответствующий проект приказа, на его основе автошколы создают программы обучения. Процесс организуют через государственные информационные системы, что означает авторизацию на портале госуслуг. Нововведения должны помочь будущим водителям сэкономить время на обучение, а, возможно, и расходы на него.

Проект приказа Министерства просвещения размещен на Федеральном портале проектов и нормативных актов. Согласно этому документу, с 1 сентября 2025 года автошколы начнут создавать обучающие программы для будущих водителей. В ведомстве такие нововведения объяснили повышением качества обучения, сообщает «Коммерсантъ».

В первую очередь речь идет о том, чтобы процесс подготовки кандидатов в водители учитывал поправки в ПДД, появившиеся за последние годы. Например, в 2017-м ввели термин «опасное вождение». В проекте приказа упоминаются и электронные документы. Видимо, подразумевается QR-код в приложении «Госуслуги.Авто», где хранятся данные о водительском удостоверении и СТС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разобрался, можно ли научиться водить машину за 1 рубль. Еще в конце лета будущих водителей предупредили, что обучение в автошколе осенью может подорожать на 30-50%.