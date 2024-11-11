Так победим: изображение триколора в номере авто введут в обязательном порядке

Отечественный триколор станет обязательным элементом государственных регистрационных знаков автомобиля. Изображение российского флага должно будет присутствовать на номерах в правом нижнем углу. Необходимые изменения в ГОСТ внесут уже до конца текущего года. Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправку к стандарту 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».

Обязательное наличие триколора на автомобильных номерах в свое время анонсировал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он опубликовал соответствующий пост в своем телеграм-канале. Депутат обратился в МВД, и представители ведомства его поддержали.

Очередная волна обсуждения этой темы в соцсетях появилась 8 ноября. Депутат «Единой России», замглавы думского комитета по информационной политике Евгений Попов разместил у себя в канале фотографию BMW 730 с номером без триколора и выразил удивление, что его не было.

Напомним, что пока водители могут выбирать способ получения номеров при регистрации своей машины в ГАИ. Либо это делается сразу в ближайшем подразделении, либо изготовление поручается частной фирме. Во втором случае номерные знаки могут быть сделаны без изображения российского флага.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что отсутствие триколора на госномере волнует не только г-на Хинштейна. Ранее о недопустимости подобного заявлял депутат петербургского заксобрания Павел Крупник, который обратил внимание, что не все наши автомобилисты ездят с изображением флага страны.

Но развивая эту тему, можно поговорить и о необходимости нашивки нашего флага на любую верхнюю одежду, любую сумку, любой дом и так далее. Хотя, думается, вряд ли изображение государственной символики везде и всюду имеет отношение к истинному патриотизму...