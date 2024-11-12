В России могут принять закон о жизненном цикле автомобилей

На имя главы Минпромторга Антона Алиханова представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направили письмо с предложение разработать законопроект о жизненном цикле транспортных средств. В итоге должен появиться ФЗ, который поможет контролировать весь путь машины с момента ее производства и вплоть до утилизации.

Пресс-служба РОАД сообщила об этом в своем телеграм-канале. Подчеркивается, что на данный момент наши законы прямо не регулируют многие нюансы взаимодействия между дилерами, автопроизводителями и конечными потребителями. Дилерское сообщество призывает создать при Минпромторге межведомственную рабочую группу. Она должна будет разработать законопроект «О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств».

Товаропроводящая сеть и ее значение в автомобильной отрасли пока сильно недооценены в Стратегии развития российского автопрома до 2035 года, подчеркнули в РОАД. В ассоциации надеются, что в будущем российский авторитейл удастся превратить в новую отрасль народного хозяйства. И это подстегнет развитие независимого производства машин в нашей стране и комплектующих к ним, плюс обеспечит государству ощутимые налоговые поступления.

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