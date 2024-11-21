В России изменят регламент по регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел представило документ о техническом приведении административного регламента по регистрации ТС в соответствие с действующими законами. Если конкретнее, то из него предлагают исключить требование о предоставлении полиса «автогражданки» при постановке авто на учет.

Пока проект приказа МВД об изменениях при регистрации авто находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы, сообщается на сайте Госавтоинспекции. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума приняла законопроект, который изменил правила постановки и снятия автомобиля с учета в ГИБДД. В том числе парламентарии скорректировали срок прекращения регистрации машины после продажи.

Тем временем российским автомобилистам хотят навязать обязательный техосмотр. Вернуть его главным образом просят страховщики.