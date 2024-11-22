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Российским водителям грозит тест на наркотики при получении медсправки

Инициативу проявил Национальный автомобильный союз

При получении медицинской справки наших автомобилистов предложили тестировать на употребление наркотиков. Национальный автомобильный союз обратился с этой инициативой к Минздраву. По мнению главы организации, большинство водителей покупает справки вместо реального обхода врачей. Но пока официальной реакции ведомства не последовало.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российским водителям грозит тест на наркотики при получении медсправки

Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что система выдачи справок нуждается в глобальных реформах. По его мнению, частные фирмы, торгующие такими документами налево и направо, должны уйти в небытие, чтобы справки не попадали в руки кому угодно, сообщает «Российская газета».

Также Шапарин настаивает на другом нововведении: выписки из наркологических или психиатрических диспансеров должны мгновенно поступать в федеральную электронную базу. То есть отправление бумаг по месту регистрации тоже надо оставить в прошлом. Более того, глава союза предлагает ввести для всех обязательные анализы, которые помогут выявить хронический алкоголизм и употребление наркотиков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как можно лишиться «прав» за съеденную булку с маком.

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