Российским водителям грозит тест на наркотики при получении медсправки

При получении медицинской справки наших автомобилистов предложили тестировать на употребление наркотиков. Национальный автомобильный союз обратился с этой инициативой к Минздраву. По мнению главы организации, большинство водителей покупает справки вместо реального обхода врачей. Но пока официальной реакции ведомства не последовало.

Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что система выдачи справок нуждается в глобальных реформах. По его мнению, частные фирмы, торгующие такими документами налево и направо, должны уйти в небытие, чтобы справки не попадали в руки кому угодно, сообщает «Российская газета».

Также Шапарин настаивает на другом нововведении: выписки из наркологических или психиатрических диспансеров должны мгновенно поступать в федеральную электронную базу. То есть отправление бумаг по месту регистрации тоже надо оставить в прошлом. Более того, глава союза предлагает ввести для всех обязательные анализы, которые помогут выявить хронический алкоголизм и употребление наркотиков.

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