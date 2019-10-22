Выбираем дальнобойную «противоугонку»: от чего зависит дальность срабатывания сигнализации

Подчеркнем, что речь идет о сигнализациях с двусторонней связью или, как их еще называют — с обратной связью. Под дальностью командного канала подразумевается направление от брелока к машине, а под дальностью канала оповещения имеется в виду направление от машины к брелоку. Последний как раз и должен обеспечивать своевременный сигнал о тревоге.

Если производитель официально заявляет, что расстояние срабатывания превышает более одного километра, он не обманывает. Это действительно может быть так, если дело происходит в пределах прямой видимости, и сигналу не будут мешать рельеф местности, радиопомехи и линии электропередач. В городских условиях с плотной многоэтажной застройкой и различными помехами от антенн и ретрансляторов дальность значительно сокращается.

Но в любом случае ее параметры зависят от конкретной противоугонной системы, заряда батареи, частоты, на которой она работает, а также какие в ней используются приемно-передающие модули.