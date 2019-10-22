Выбираем дальнобойную «противоугонку»: от чего зависит дальность срабатывания сигнализации

Подчеркнем, что речь идет о сигнализациях с двусторонней связью или, как их еще называют — с обратной связью. Под дальностью командного канала подразумевается направление от брелока к машине, а под дальностью канала оповещения имеется в виду направление от машины к брелоку. Последний как раз и должен обеспечивать своевременный сигнал о тревоге.
Если производитель официально заявляет, что расстояние срабатывания превышает более одного километра, он не обманывает. Это действительно может быть так, если дело происходит в пределах прямой видимости, и сигналу не будут мешать рельеф местности, радиопомехи и линии электропередач. В городских условиях с плотной многоэтажной застройкой и различными помехами от антенн и ретрансляторов дальность значительно сокращается.
Но в любом случае ее параметры зависят от конкретной противоугонной системы, заряда батареи, частоты, на которой она работает, а также какие в ней используются приемно-передающие модули.
Современные системы с обратной связью могут принимать тревожный сигнал на расстоянии до 500—600 метров. При этом большинство сигнализаций функционирует на специально выделенной для этого частоте 433,92 МГц (самая загруженный канал с большим количеством помех). Реже в них используется частота 868 МГц с повышенной помехоустойчивостью и увеличенной дальностью сигнала. В любом случае при текущем развитии современных технологий подобный тип сигнализаций уже можно считать устаревшим.
Наиболее актуальные и эффективные охранные системы работают с использованием смартфона в GSM-диапазоне 850/900/1800/1900 МГц. Благодаря тому, что в дело вмешивается спутник, радиус их действия может быть неограниченным. Главное, чтобы объект находился в зоне покрытия сотовой сети. Так что теоретически это может быть весь земной шар.
Управление системой возможно как тоновым набором при звонке, так и через сайт в интернете или через приложение для популярных мобильных платформ посредством GPRS-канала. Будущее именно за этим типом противоугонных систем.