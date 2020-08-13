Число угонов в России падает, благодаря коронавирусу и ситуации в Белоруссии

Так, в первой половине 2020 года количество угонов автомобилей здесь снизилось сразу на 37%, что в абсолютных цифрах составляет 1146 машин (за тот же период 2019-го здесь умыкнули 1830 транспортных средств). Понятно, что против злоумышленников выступили не столько правоохранительные органы, сколько коронавирус, но факт, тем не менее, на лицо.

– Действительно, основной причиной сокращения угонов стали различные ограничения, вызванные пандемией. В частности, закрытие границ с соседними республиками сделало недоступными рынки сбыта угнанных автомобилей массового сегмента, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию руководитель петербургского филиала компании «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. — Однако нельзя сбрасывать со счетов и работу полиции: в конце прошлого года и начале этого было выявлено несколько крупных отстойников для похищенных автомобилей и цехов по перебивке идентификационных номеров. Задержано несколько групп злоумышленников, которые специализировались как на угонах, так и на перебивке номерных агрегатов…

Однако, считает наш эксперт, радоваться рано: криминальный авторынок выходит из кризиса так же, как и официальный. Последний, напомним, показал в июле рост более, чем на 6% в первую очередь благодаря отложенному спросу предыдущих «пандемических» месяцев. Та же история наблюдается и в случае с угнанными авто: