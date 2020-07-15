Toyota Land Cruiser 200 в топовой комплектации защитили от угона

Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Executive Lounge обзавелся подретушированной фальшрадиаторной решеткой с двумя хромированными горизонтальными планками по центру, иным передним бампером с массивным воздухозаборником, а также новой отделкой кресел и внутренних дверных панелей.
Кроме того, «вездеход» получил противоугонный комплекс с автономной сиреной, центральным замком с функцией двойной блокировки и большим числом сенсоров и датчиков, а также с идентификатором T-Mark.
Последний представляет собой несколько тысяч микроскопических маркеров с уникальным PIN-кодом, нанесенных на все детали и узлы. А этот код, в свою очередь, связан с VIN авто. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, маркеры практически невозможно удалить. Так что сбыть угнанный автомобиль с такими отметками — занятие весьма проблематичное. Если, конечно, покупатель или сотрудник ГИБДД, проверяющий машину при постановке на учет, удосужится рассмотреть этот самый PIN.
Стоит отметить, что прайс на обновленный Land Cruiser 200 Executive Lounge остался дореформенный. Напомним, что внедорожник с 4,6-литровым бензиновым V8 мощностью 309 л. с. оценивается в 6 119 000 рублей. Покупка авто, вооруженного 249-сильным дизелем объемом 4,5 л, выльется в 6 258 000 рублей.