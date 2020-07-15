Toyota Land Cruiser 200 в топовой комплектации защитили от угона

Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Executive Lounge обзавелся подретушированной фальшрадиаторной решеткой с двумя хромированными горизонтальными планками по центру, иным передним бампером с массивным воздухозаборником, а также новой отделкой кресел и внутренних дверных панелей.

Кроме того, «вездеход» получил противоугонный комплекс с автономной сиреной, центральным замком с функцией двойной блокировки и большим числом сенсоров и датчиков, а также с идентификатором T-Mark.