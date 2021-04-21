ЦФО получил систему тотальной слежки за машинами через камеры ГИБДД

Все центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД регионов, входящих в ЦФО, переведены на единое программное обеспечение под названием «Паутина». До последнего времени оно использовалось лишь в Москве и Подмосковье. Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал об этой системе, когда ее несколько лет назад запускали в столице. Она позволяет отслеживать перемещение машин нарушителей ПДД, находящиеся в розыске и или просто угнанные транспортные средства.

Заметим кстати, что в Москве эта самая «Паутина» никак не повлияла на то, что совершивший недавно ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил совершенно безнаказанно нарушал ПДД в течении трех месяцев на незарегистрированной машине.

Теперь эту «чудо-систему» запустили во всех областях ЦФО. Там местные подразделения ГИБДД до последнего времени эксплуатировали иные программные продукты. Из-за этого полиции каждого из регионов было сложно отслеживать интересующее транспортное средство в случае, когда оно покидало пределы области. Внедрение единой «Паутины» в ЦФО эту проблему снимает. До конца текущего года, по данным «Коммерсанта» к ней подключат еще несколько десятков регионов России.