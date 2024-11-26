В России заработал сервис помощи на дорогах от «ЭРА-ГЛОНАСС»

С сегодняшнего дня российские автомобилисты получили возможность вызвать экстренную помощь на дороге в Ростове-на-Дону, Липецке и Воронеж через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Сервис можно запустить нажатием кнопки SOS, расположенной в салоне автомобиля, после чего предстоит побеседовать с оператором и описать возникшую проблему. В результате приедет эвакуатор или аварийный комиссар, водителю помогут заменить колесо, оформить ДТП или окажут другую техническую помощь.

Правда, пока только в трех городах

Основным плюсом нового сервиса считается удобство для автомобилистов. При возникновении аварийной ситуации больше не придется искать различные номера экстренных служб. Проще воспользоваться системой «ЭРА-ГЛОНАСС», которая доступна в любое время суток. Выручать водителей и пассажиров будут высококвалифицированные профессионалы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд».

По словам представителей «ЭРА-ГЛОНАСС», одноименная система аварийного оповещения считается эффективным способом повышения безопасности миллионов россиян. После внедрения сервиса показатели смертности при ДТП должны пойти вниз.

Сегодня к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены более 11,8 млн машин. С помощью этой государственной информационной системы спасателям передали 421 тыс. экстренных вызовов от водителей.

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