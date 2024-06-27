Новости «цветущего сада» не дают успокоиться и перестать рыдать. От смеха. Кажется, что сумасшествие уже достигло своего предела, но наступает новый день — а там оказываются инфоповоды еще интереснее и безумнее. В этот раз крутить пальцем у виска заставил концерн Volkswagen, который не нашел ничего умнее, чем начать судиться со своим же дилером, продающим машины с брендом из Вольфсбурга на решетке. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Олимпиада в Париже, где на данный момент побеждает команда местных клопов, и Чемпионат Европы-2024 в Германии, организованный настолько дурно, что спортсмены, до этого побывавшие, например, на ЧМ в России, мягко говоря, негодуют, заполнив собой почти всю старосветскую новостную повестку.

Однако сквозь весь этот инфошум, дебри VPN и разнообразных запретов до наших болот долетела фантастическая своей несуразностью новость: концерн Volkswagen подал в суд на дилера Volkswagen за то, что тот продавал автомобили Volkswagen. Присаживайтесь поудобнее, это интересно.

В чем «соль»: обвинитель в лице центрального офиса VW накатал в суд претензию на своего гамбургского дилера по причине чарующей своей новизной выходки последнего. Партнеры бренда продавали «электричики» ID.6 намного ниже рыночной цены. Демпинговали? Нет, получали прибыль (по заявлению самого ответчика — вполне приличную. Тогда в чем дело?

Фото globallookpress.com

Оказывается, партия из 22 машин была привезена из Китая, где Volkswagen ID.6 стоит намного дешевле, чем на родине, так что даже с большим отступлением от официальной цены каждая проданная машина приносила продавцу существенную прибыль. Привезли из Китая машины и продавали их дешевле официальных? Немцы «изобрели» параллельный импорт!

Шутки шутками, но концерн VAG всегда отличался странным ценообразованием в Европе: например, даже излишне патриотичные чехи за новыми Skoda ездили в Германию — так дешевле. А ехать — несколько часов. Но «шелковый путь» в исполнении гамбургского дилера — это что-то новенькое, подчеркивающее серьезные проблемы европейской промышленности, автомобильной сектор которой испокон веков являлся флагманом всей производящей отрасли Старого Света.

Судебная тяжба с собственными дилерами — договориться, видимо, не получилось — говорит о глобальных трениях и заметной расколе, который, вне всяких сомнений, однажды выльется на страницы и в Сеть куда более заметными историями. И это Volkswagen: флагман, мощь и гордость всея немецкой промышленности! Но это потом, когда отгремят выборы в европейский обком, а потом и в мелкие подразделения, которые некогда были свободными и независимыми странами, но затем решились сыграть в союз. В европейский союз. Доигрались.