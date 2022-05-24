Дожили: россияне не могут себе позволить покупку даже подержанной машины

фото globallookpress.com
Опрос портала «АвтоВзгляд» выявил долю российских автомобилистов, не имеющих возможности приобрести новый транспорт даже на вторичном рынке.
Максим Строкер

Пожалуй, еще в начале марта текущего года в России уже не нашлось бы автовладельца, который не был в курсе сумасшедшего подорожания как новых, так и подержанных автомобилей на отечественном рынке. Однако с тех пор утекло уже много времени, ситуация более-менее стала приобретать некоторую определенность. Более того, как ни пытается сейчас большинство игроков российского авторынка удерживать на максимальных уровнях цены на легковушки, реальность потихоньку берет их за горло.

И автомобильные «перекупы», и автодилеры вынуждены погашать задолженности по налогам и зарплатам сотрудников, а также оплачивать коммунальные платежи. Чтобы было чем платить, все они теперь вынуждены снижать цены на продаваемый автомобили (как подержанные, так и новые) — чтобы хоть кто-то хоть что-то у них купил за живые деньги.

Так, по данным портала «АвтоВзгляд», некоторые официальные дилеры корейских марок начали активно «падать в цене», продавая авто даже дешевле рекомендованной представительством розничной цены (РРЦ). Например, изначально продающийся по 2,85 млн рублей Kia Ceed SW Prestige 1.6 АКП, в конце концов может найти сейчас хозяина за 2,15 млн рублей. Что ниже РРЦ на 300 000 рублей и дешевле «салонного» ценника на 700 000 рублей. Примерно такая же картина наблюдается и на рынке подержанных авто, — с той разницей, что тут нет пресловутой РРЦ. Процесс, так, сказать, пошел.

фото globallookpress.com

Однако до уровней, которые были бы по силам сейчас миллионам россиян, текущим прайсам еще снижаться и снижаться. Эту истину отлично иллюстрирует опрос, который недавно провел портал «АвтоВзгляд» среди своих читателей. Мы задали им вопрос: за какую сумму вы готовы сегодня купить подержанный автомобиль? На него согласились ответить более 2500 человек. Причем подавляющее большинство, 51% (1291 респондентов), сообщили, что покупать авто сейчас не готовы вовсе. Еще 36% ответивших (921 человек) готовы наскрести на новую «бэушную» машину не более 1 млн. рублей. То есть суммарно 87% участников исследования не располагают средствами на покупку автотранспорта в более-менее приличном состоянии.

Исчерпывающая картина. Имея ее перед глазами, данные о выборе оставшихся респондентов можно было бы не приводить. Но тем не менее, мы не можем не указать, что всего-лишь 6% опрошенных (154 человека) могли бы рассмотреть покупку авто ценой менее1,5 млн. рублей. И еще примерно по 3% ответов пришлось на способных «прибарахлиться» машиной стоимостью до 2 млн рублей и до 2,5 млн рублей соответсвенно.

Если вспомнить, что сейчас новенькая, но примитивная по конструкции LADA Granta в салоне официального дилера стоит не менее 1,5 млн рублей, то станет понятно: аппетитам и перекупщиков подержанных машин, и продавцов «новья», еще предстоит падать и падать — пока ценники в автосалонах не начнут соответствовать платежеспособному спросу россиян.

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24 мая 2022
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