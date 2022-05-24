Дожили: россияне не могут себе позволить покупку даже подержанной машины

Пожалуй, еще в начале марта текущего года в России уже не нашлось бы автовладельца, который не был в курсе сумасшедшего подорожания как новых, так и подержанных автомобилей на отечественном рынке. Однако с тех пор утекло уже много времени, ситуация более-менее стала приобретать некоторую определенность. Более того, как ни пытается сейчас большинство игроков российского авторынка удерживать на максимальных уровнях цены на легковушки, реальность потихоньку берет их за горло.

И автомобильные «перекупы», и автодилеры вынуждены погашать задолженности по налогам и зарплатам сотрудников, а также оплачивать коммунальные платежи. Чтобы было чем платить, все они теперь вынуждены снижать цены на продаваемый автомобили (как подержанные, так и новые) — чтобы хоть кто-то хоть что-то у них купил за живые деньги.

Так, по данным портала «АвтоВзгляд», некоторые официальные дилеры корейских марок начали активно «падать в цене», продавая авто даже дешевле рекомендованной представительством розничной цены (РРЦ). Например, изначально продающийся по 2,85 млн рублей Kia Ceed SW Prestige 1.6 АКП, в конце концов может найти сейчас хозяина за 2,15 млн рублей. Что ниже РРЦ на 300 000 рублей и дешевле «салонного» ценника на 700 000 рублей. Примерно такая же картина наблюдается и на рынке подержанных авто, — с той разницей, что тут нет пресловутой РРЦ. Процесс, так, сказать, пошел.