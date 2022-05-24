Дожили: россияне не могут себе позволить покупку даже подержанной машины

Пожалуй, еще в начале марта текущего года в России уже не нашлось бы автовладельца, который не был в курсе сумасшедшего подорожания как новых, так и подержанных автомобилей на отечественном рынке. Однако с тех пор утекло уже много времени, ситуация более-менее стала приобретать некоторую определенность. Более того, как ни пытается сейчас большинство игроков российского авторынка удерживать на максимальных уровнях цены на легковушки, реальность потихоньку берет их за горло.
И автомобильные «перекупы», и автодилеры вынуждены погашать задолженности по налогам и зарплатам сотрудников, а также оплачивать коммунальные платежи. Чтобы было чем платить, все они теперь вынуждены снижать цены на продаваемый автомобили (как подержанные, так и новые) — чтобы хоть кто-то хоть что-то у них купил за живые деньги.
Так, по данным портала «АвтоВзгляд», некоторые официальные дилеры корейских марок начали активно «падать в цене», продавая авто даже дешевле рекомендованной представительством розничной цены (РРЦ). Например, изначально продающийся по 2,85 млн рублей Kia Ceed SW Prestige 1.6 АКП, в конце концов может найти сейчас хозяина за 2,15 млн рублей. Что ниже РРЦ на 300 000 рублей и дешевле «салонного» ценника на 700 000 рублей. Примерно такая же картина наблюдается и на рынке подержанных авто, — с той разницей, что тут нет пресловутой РРЦ. Процесс, так, сказать, пошел.
Однако до уровней, которые были бы по силам сейчас миллионам россиян, текущим прайсам еще снижаться и снижаться. Эту истину отлично иллюстрирует опрос, который недавно провел портал «АвтоВзгляд» среди своих читателей. Мы задали им вопрос: за какую сумму вы готовы сегодня купить подержанный автомобиль? На него согласились ответить более 2500 человек. Причем подавляющее большинство, 51% (1291 респондентов), сообщили, что покупать авто сейчас не готовы вовсе. Еще 36% ответивших (921 человек) готовы наскрести на новую «бэушную» машину не более 1 млн. рублей. То есть суммарно 87% участников исследования не располагают средствами на покупку автотранспорта в более-менее приличном состоянии.
Исчерпывающая картина. Имея ее перед глазами, данные о выборе оставшихся респондентов можно было бы не приводить. Но тем не менее, мы не можем не указать, что всего-лишь 6% опрошенных (154 человека) могли бы рассмотреть покупку авто ценой менее1,5 млн. рублей. И еще примерно по 3% ответов пришлось на способных «прибарахлиться» машиной стоимостью до 2 млн рублей и до 2,5 млн рублей соответсвенно.
Если вспомнить, что сейчас новенькая, но примитивная по конструкции LADA Granta в салоне официального дилера стоит не менее 1,5 млн рублей, то станет понятно: аппетитам и перекупщиков подержанных машин, и продавцов «новья», еще предстоит падать и падать — пока ценники в автосалонах не начнут соответствовать платежеспособному спросу россиян.
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