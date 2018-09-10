В России найден способ избавления от пробок

С подобной инициативой выступил депутат от ЛДПР, а по совместительству один из богатейших политиков страны, входящий в ТОП-50 рейтинга журнала Forbes, Иван Сухарев.

Автор проекта предлагает запретить восстановительные работы на дорогах. Правда, только на трассах федерального значения с двухполосным движением и только днем. Иначе говоря, заторов в городах меньше отнюдь не станет, а вот на загородных магистралях по ночам пробки наоборот — появятся.

А вот в Америке действительно нашли эффективный способ борьбы с автомобильным коллапсом. К тому же, придумали метод избавления от светофоров. Подробнее можно прочитать здесь.