Улицы центра Москвы, куда ни в коем случае не стоит приезжать на машине

Названы 15 улиц в центральной части российской столицы, где, по данным ЦОДД Москвы, наблюдается максимальный автомобильный трафик.

– В течение дня самыми загруженными улицами в центре являются Петровский, Страстной, Рождественский бульвары, Малый Черкасский пер., ул. Неглинная, ул. Петровка, ул. Покровка, ул. Ильинка, Китайгородский проезд, ул. Рождественка, ул. Кузнецкий мост, Раушская набережная, ул. Трубная, ул. Большая Якиманка, ул. Остоженка и прилегающие улицы. Всего таких улиц, где перегруженность парковочных мест негативно повлияла на дорожную ситуацию внутри Садового кольца, более 200, — сообщил заместитель руководителя ЦОДД Ансар Арифуллин агентству Москва.

Недавно ЦОДД проанализировал данные о транспортных потоках в центральной части города. Дело в том, что для того, что прежде чем припарковаться в пределах Садового кольца машинам требуется сначала туда добраться, что приводит к высокой нагрузке на дороги в центре столицы. По данным ЦОДД, сейчас на большинстве улиц в центре столицы востребованность существующих парковочных мест составляет более 100%. Из-за этого водителям приходится подолгу кружить в поисках свободного места для парковки.

По статистике каждый из них на это тратит по 4—15 минут. Так создается «блуждающий трафик» внутри Садового кольца, заметно ухудшающий транспортную ситуацию в центре Москвы.