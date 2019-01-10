Катастрофа в тоннеле на «Волоколамке» может отрезать Тушино от столицы

Автомобильное сообщение по Волоколамскому шоссе в районе Канала имени Москвы перекрыто из-за затопления тоннеля, проложенного под водной артерией.

Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах столицы, по имеющейся информации, произошел провал грунта в шлюзе №8 на склоне. Площадь провала составляет 50 кв. м. Также затоплен подземный пешеходный переход вдоль шоссе в районе улиц Водников и Свободы.

Таким образом, единственная магистраль (кроме МКАД), соединяющая Тушино и центральные районы столицы, фактически перекрыта. Вода поступает в тоннель из так называемого «корыта» — отрезка канала между 7-ым и 8-ым шлюзами. В этом водоеме постоянно находится порядка 400 000 кубометров воды.

Чтобы слить ее в Москву-реку и получить возможность ликвидировать провал придется, для начала, расконсервировать неработающий в зимнее время 8-ой шлюз. Учитывая все это, перекрытие «Волоколамки» может затянуться, как минимум, на недели.