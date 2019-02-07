Путин потребовал ускорить строительство крупнейшей кольцевой автодороги в московском регионе

Крупнейшее кольцо растянется на 525 км. Для сравнения: МКАД составляет немногим больше 108 км в длину. По итогам выездного заседания оперативного штаба под руководством первого заместителя Министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, было принято решение по увеличению темпов работ, наращиванию числа сотрудников и спецтехники.

В настоящий момент в проекте задействовано 1548 единиц техники и 4574 рабочих, а с наступлением весны штат увеличится до 10 000 человек.

Если вложенные средства не осядут в чьих-то карманах и действительно будут направлены на строительство магистрали, то ЦКАД станет едва ли не самой технически совершенной и безаварийной. Лучшие освещение, ограждения и покрытие, а также отменный придорожный сервис — вот каким в теории должно стать центральное кольцо.

К примеру, «четырехполоска» первой категории с расчетной скоростью движения 140 км/ч даст возможность автомобилистам всего за 1 час преодолевать путь с северо-запада Московской области на юго-восток Подмосковья. Неплохо, но пока трассу возведут, мы по-прежнему будем стоять в многочасовых пробках и задыхаться от угарных газов.