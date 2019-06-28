Путин запретил прятать и маскировать на дорогах камеры видеофиксации нарушений ПДД

Фото: finance.tut.by
Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета настоятельно попросил перестать прятать камеры видеофиксации на дорогах, особенно на опасных участках. Кроме того, глава государства напомнил участникам мероприятия, для чего вообще нужны эти дорожные комплексы.
Светлана Ермолаева

Президент РФ сообщил, что камеры на дорогах устанавливают, чтобы дисциплинировать водителя, снизить аварийность и травматизм, а вовсе не для того, чтобы подвести под штраф. Иначе «происходит прямая подмена смысла» установки всех этих комплексов.

К чему приведет этот настойчивый призыв, и как будет развиваться ситуация, покажет время. А пока, буквально в течение нескольких часов после выступления Путина Минтранс Московской области опубликовал полный перечень участков, где могут быть установлены передвижные комплексы. Документ можно найти на официальном сайте Министерства.

Не остался в стороне и ЦОДД Москвы (Центр организации дорожного движения), чья пресс-служба пообещала выложить в открытый доступ список адресов, где можно увидеть мобильные камеры в случае таковой необходимости.

видеофиксация, Путин, дорога
28 июня 2019
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