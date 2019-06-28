Путин запретил прятать и маскировать на дорогах камеры видеофиксации нарушений ПДД

Президент РФ сообщил, что камеры на дорогах устанавливают, чтобы дисциплинировать водителя, снизить аварийность и травматизм, а вовсе не для того, чтобы подвести под штраф. Иначе «происходит прямая подмена смысла» установки всех этих комплексов.

К чему приведет этот настойчивый призыв, и как будет развиваться ситуация, покажет время. А пока, буквально в течение нескольких часов после выступления Путина Минтранс Московской области опубликовал полный перечень участков, где могут быть установлены передвижные комплексы. Документ можно найти на официальном сайте Министерства.

Не остался в стороне и ЦОДД Москвы (Центр организации дорожного движения), чья пресс-служба пообещала выложить в открытый доступ список адресов, где можно увидеть мобильные камеры в случае таковой необходимости.