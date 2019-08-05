Сколько денег потратили россияне на иномарки в этом году

В общей сложности с января по июнь на иномарки ушло 1,06 трлн. рублей — 90% от всей емкости отечественного авторынка. Как выяснилось, больше всего денег отдано дилерам KIA: корейская продукция обошлась в 148 млрд. при объеме в 111 605 автомобилей.

Вторая строчка финансового рейтинга досталась компании Toyota: к японцам, реализовавшим 46 502 авто, наши соотечественники отнесли 119 млрд. «целковых». А тройку лидеров замыкает Hyundai, закрывший первое полугодие с показателем в 107 млрд. (88 026 единиц).

На четвертой и пятой строчках, по данным агентства «Автостат», прописались производители немецкого премиума — Mercedes-Benz (18 969 машин) и BMW (19 845 экземпляров), получившие 87 млрд. и 81 млрд. рублей соответственно. Кстати, за авто этих пяти марок отдано более половины суммы, потраченной на иномарки.