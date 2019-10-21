В центре Москвы перекроют движение на семь дней

ЦОДД сообщает, что на площади Васильевский спуск будет полностью перекрыто движение с 22 по 30 ноября и 1 октября с 14−00 до 20−00. А на Ильинке от Новой площади и на Варварке от Старой и до Красной площади нельзя будет проехать 5 и 7 ноября с шести утра и до часу дня.

Кроме того, одна полоса движения останется на Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы с 8−00 до 13−00, а также на Петровке от Театральной площади до Театрального проезда с 11−00 до 14—30. Так что на это время стоит поискать пути объезда.

Стоит напомнить, что 7 ноября 1941 года на Красной площади прошел военный парад. Шествие, приуроченное к 24-й годовщине Октябрьской революции, проходило в самый разгар сражений за столицу. Тогда линия фронта проходила в нескольких десятках километрах от Москвы. Парад числился как важная военная операция для поднятия боевого духа армии и жителей города.