В центре Москвы перекроют движение на семь дней

Фото: tsarvisit.com
На некоторых центральных улицах Москвы власти перекроют движение автомобилей на семь дней из-за торжественного марша в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади, впервые прошедшего 7 ноября 1941 года. Авто не будут пускать с 22 по 30 ноября, а также1, 5 и 7 ноября.

ЦОДД сообщает, что на площади Васильевский спуск будет полностью перекрыто движение с 22 по 30 ноября и 1 октября с 14−00 до 20−00. А на Ильинке от Новой площади и на Варварке от Старой и до Красной площади нельзя будет проехать 5 и 7 ноября с шести утра и до часу дня.

Кроме того, одна полоса движения останется на Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы с 8−00 до 13−00, а также на Петровке от Театральной площади до Театрального проезда с 11−00 до 14—30. Так что на это время стоит поискать пути объезда.

Стоит напомнить, что 7 ноября 1941 года на Красной площади прошел военный парад. Шествие, приуроченное к 24-й годовщине Октябрьской революции, проходило в самый разгар сражений за столицу. Тогда линия фронта проходила в нескольких десятках километрах от Москвы. Парад числился как важная военная операция для поднятия боевого духа армии и жителей города.

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21 октября 2019
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