ЦОДД разъяснил причину страшных столичных пробок

Помимо того, что отпускники продолжают возвращаться с отдыха, увеличивая поголовье автомобилей на дорогах Белокаменной, как пояснили в пресс-службе ЦОДД на своей странице в соцсетях, движению мешают неоконченные строительные работы. По статистике, в сентябре текущего года участков, где латают полотно на 88% больше, чем в первый месяц осени 2018-го. В штуках — это дополнительно 122 отрезка.

Кроме того, представители дорожной службы уточнили, что работы скоро закончатся и ограничения снимут. Хотя, стоит отметить, что куда серьезней, чем ремонт дорожного покрытия, на пробки влияет повсеместная замена бордюров — хороших на новые.

Кстати, ранее ведомство уже предупреждало москвичей об ухудшении дорожной ситуации, тогда была названа иная причина: рост автопарка города. Так, с начал года в столице было куплено 200 000 машин.