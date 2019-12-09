Все платные парковки Москвы в новогодние каникулы станут бесплатными

Особое внимание в АМПП уделили тому факту, что даже за места на тех парковках, где час обходится обычно в 380 рублей, в указанные дни тоже не придется ничего платить. И попросили ставить автомобили только в разрешенных местах, дабы не мешать отдыхающим добираться «к местам проведения праздничных мероприятий».

Стоит отметить, что праздничная акция не распространяется на плоскостные парковки — те, где имеется шлагбаум. Они будут работать по действующим тарифам. А еще напоминаем, что с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 пешеходными станут четыре улицы Белокаменной: Тверская, Моховая, Охотный Ряд от Моховой и Театральный проезд.

Кроме того, проезд автомобилей запретят в шести переулках: Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном, Никитском, Глинищевском и Брюсовом. И закроют две плоскостные парковки — №9002 на улице Охотный Ряд и №9006 на Театральной площади.