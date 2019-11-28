Россиян начнут штрафовать за парковку на «красно-белых квадратах»

Небольшие прямоугольные площадки у жилых домов, размеченные красно-белым, предназначены для автомобилей «скорой помощи» и пожарной службы. Особенно важны эти спецстоянки для деятельности последней: громоздкой технике требуется место, а пожар ждать не будет.
Штрафы за парковку на красно-белых квадратах в тестовом режиме начнут выписывать 5 декабря в трех районах Белокаменной: Пресненском, Таганском и Тверском. Информагентство «Москва 24» сообщило, что наказывать нарушителе будут штрафами в размере 1500—2500 рублей.
Однако откуда взялись эти суммы не вполне понятно, поскольку в российском законодательстве санкции за игнорирование правил пожарной безопасности прописаны лишь в федеральном КоАП. В статье 20.4 за «нарушение требований пожарной безопасности» предусмотрены предупреждение или штраф в 2000—3000 рублей.
Такие кары положены за невыполнение требований постановления Правительства России №390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме», в котором говорится о запрете использовать частными авто и машинами, принадлежащими организациям, «разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники».
Заметим, что под вопросом остается и способ оформления автовладельцев по «пожарной» статье КоАП. Судя по всему, власти собираются использовать для этой цели пресловутое мобильное приложение «Помощник Москвы», которое Верховный суд уже признал нелегитимным для применения автоматической фиксации административных правонарушений.
После этого, напомним, ГИБДД перестала оформлять постановления на основании материалов, предоставленных «Помощником». Таким образом, остается лишь один законный способ штрафовать водителей за стоянку на площадках для пожарных машин — когда инспектор вручную заполняет протокол о правонарушении, а затем так же «вручную» выносит постановление о штрафе. Но ведь на каждый столичный двор инспекторов не напасешься…