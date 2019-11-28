Россиян начнут штрафовать за парковку на «красно-белых квадратах»

Небольшие прямоугольные площадки у жилых домов, размеченные красно-белым, предназначены для автомобилей «скорой помощи» и пожарной службы. Особенно важны эти спецстоянки для деятельности последней: громоздкой технике требуется место, а пожар ждать не будет.

Штрафы за парковку на красно-белых квадратах в тестовом режиме начнут выписывать 5 декабря в трех районах Белокаменной: Пресненском, Таганском и Тверском. Информагентство «Москва 24» сообщило, что наказывать нарушителе будут штрафами в размере 1500—2500 рублей.

Однако откуда взялись эти суммы не вполне понятно, поскольку в российском законодательстве санкции за игнорирование правил пожарной безопасности прописаны лишь в федеральном КоАП. В статье 20.4 за «нарушение требований пожарной безопасности» предусмотрены предупреждение или штраф в 2000—3000 рублей.

Такие кары положены за невыполнение требований постановления Правительства России №390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме», в котором говорится о запрете использовать частными авто и машинами, принадлежащими организациям, «разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники».